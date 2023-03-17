Загадки улиц Твери: в городе через одну и ту же реку перекинуты два Монастырских моста

Одна река и два моста с одним названием. Первый появился в 1964 году, второй - в 2021-м. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь - город на реках. Мостов и мостиков у нас не счесть, несколько десятков. Главных и самых красивых сегодня два: Старый и Новый мосты через Волгу. Про них знают абсолютно все. И при этом едва ли не каждый второй их неправильно называет: Староволжский и Нововолжский - названия некорректные.

Что уж говорить о других, менее знаменитых мостах. Сегодня в рубрике «Загадки тверских улиц» мы расскажем о мостах Монастырских. Их в нашем городе целых два. А когда-то был и ещё один. И все они построены через одну и ту же реку Тьмаку и находятся в черте города.

Сегодня на картах в интернете отмечен лишь один Монастырский мост. Это новый пешеходный мостик на острове Памяти у обелиска. И все ссылки ведут в основном на информацию о нём. Первый же Монастырский мост существовал уже в XV веке.

МОСТ ПЕРВЫЙ, ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Этот деревянный мост когда-то соединял два берега Тьмаки в районе Христорождественского монастыря. На левом берегу к мосту вела улица Бараньи Горки. Сейчас её уже нет, но найти, где она проходила, можно. Начиналась улица примерно у современного дома № 15 по проспекту Калинина и вела напрямик к реке.

Мост соединял левый берег с территорией монастыря, поэтому Монастырским и звался. И мост, и монастырь были построены, предположительно, в начале XV века (первое упоминание о Христорождественском женском монастыре датировано 1514 годом).

Мост существовал несколько веков! Не единожды перекладывался. Но времена и технологии меняются. И вот на смену устаревшему деревянному зодчеству пришёл современный урбанизм: был построен новый железобетонный мост.

Строительство моста через Тьмаку. Справа виден старый Монастырский мост. Фото: vk.com/a_smirnov_kalininphotoclub/Александр СМИРНОВ

МОСТ ВТОРОЙ, УРБАНИСТИЧЕСКИЙ

Возвели его рядом со старым мостом, чуть ниже по течению Тьмаки, в 1964 году. Мост этот вам прекрасно известен: по нему пролегает улица Спартака.

Недолгое время оба моста сосуществовали - старый использовался как пешеходный. Кстати, имени у нового капитального моста через Тьмаку тогда не было. Название своё он получил лишь в 2008 году. Стал Монастырским в честь своего предшественника.

Вид на Христорождественский монастырь со стороны Монастырского моста на Спартака. Фото: Виктория ТУШКОВА

Современный Монастырский мост жил бурной жизнью. В 1967 году по нему проложили трамвайные пути. По мосту бегали трамваи №№ 12, 13, 14 и 16, ездили автобусы и троллейбусы.

Сегодня мост открыт для автомобильного и пешеходного движения. Через него ходят автобусы №№ 2, 42, 227 и 202.

А ещё по нему проходит граница между Центральным и Пролетарским районами Твери.

Монастырский мост на Спартака. Фото: Виктория ТУШКОВА

МОСТ ТРЕТИЙ, ПЕШЕХОДНЫЙ

Третий Монастырский мост построен тоже на Тьмаке, но уже целиком в Центральном районе. Он возведён в устье реки и соединяет остров Памяти с территорией стадиона «Химик».

Именно этот маленький пешеходный мост сейчас ассоциируется с названием «Монастырский». Ведь построен он был совсем недавно (открыли мост в 2021-м), а название ему выбирали горожане голосованием в интернете.

Дугообразный пешеходный новый Монастырский мост связал остров Памяти с набережной Михаила Ярославича. Фото: Виктория ТУШКОВА

На голосование было вынесено несколько названий. Самыми популярными практически сразу стали мост Гимназистов (рядом находится гимназия № 6), Монастырский (когда-то в этом месте стоял Фёдоровский монастырь, упразднённый в 1773 году) и Памятный (в честь мемориальной территории вокруг обелиска Победы).

В голосовании приняли участие более 17 тысяч человек. Большинство выбрало Монастырский мост.

Почему был предложен этот вариант, если Монастырский мост в городе уже был? Вероятно, люди, составлявшие список названий для голосования, про мост на Спартака просто позабыли. Что, конечно, удивляет.

Так что по чьему-то недогляду теперь у города два одноимённых моста. И раз так сложилось, может быть, сделать это нашей туристической фишкой? Есть смысл подумать. Ну или будущий Западный мост тоже Монастырским назвать…