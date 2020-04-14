14 Апр 2020 2020-04-14T18:25:00+03:00

Изменить размер текста: A A

13 апреля Тверь попрощалась с троллейбусом. Именно в этот день на маршрут вышел последний троллейбус №2. Символично, что прощание с одним из любимых и надежных видов транспорта прошло в международный День рождения троллейбуса.

"Свою работу последний вагон завершил на ж/д вокзале около 23:00. Там его встречали сотрудники и ПАТП-1 и "Транспорта Верхневолжья". Исторический день зафиксировали на общей фотографии", - рассказывают в группе «Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус».

Затем последняя «двойка» поехала в парк, где ее встречали аплодисментами.

- С этого момента движение троллейбусов в Твери прекращено. Ушла эпоха с богатой историей. Ещё раз говорим тебе огромное спасибо, тверской троллейбус. Спасибо, что был нашим надёжным и верным другой практически 53 года, - отмечают и горожане, и все те, кто был связан с этим видом транспорта.

Напомним, разговоры о том, что троллейбус в Твери уберут, ходили давно. А месяц назад в вагонах появились обращения, где было написано: "Дорогие тверичи!!! Мы прощаемся с вами!!! Благодарим за терпение, добрые слова и понимание! Ваш троллейбус".

Прощальное фото. Фото: Вконтакте, "Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус"

Последний троллейбус Твери заходит в парк.

ИСТОЧНИК KP.RU