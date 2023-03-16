В Твери часть Западного моста уже собрана и лежит на берегу Волги

На стройплощадке собирают конструкции моста. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери продолжается строительство Западного моста через Волгу, которое должно быть завершено в 2024 году. Мы регулярно рассказываем о ходе строительства, и вот вновь решили посмотреть, как продвигается это важное дело.

В прошлый раз я был на стройплощадке на правом берегу (со стороны Пролетарского района) и первым из журналистов в Твери увидел, что происходит в котловане на дне Волги, где шли работы под строительство опоры моста.

16 марта я побывал на левом берегу. Пришлось пробираться по сугробам. К самой стройплощадке проезд закрыт.

В Твери строят ещё один мост через Волгу. Фото: Александр ЖМУЛИН

Огромный минус гигантской, по меркам Твери, стройки мы с водителем ощутили, как только свернули с Петербургского шоссе на улицу Марии Бакуниной, идущей к стройке. Дорогу там разбили грузовики, ездящие на стройплощадку моста. Теперь там настоящая весенняя распутица: колдобины, огромные лужи со скрытыми от глаз выбоинами.

Дорога разбита. Фото: Александр ЖМУЛИН

К самой стройплощадке не проехать: объект закрыт от любопытных глаз. Пришлось пробираться по тропинке со стороны расположенного неподалеку жилого комплекса.

Ржавые трубы и вид на ЖК неподалёку. Фото: Александр ЖМУЛИН

В глаза сразу бросилась некая значительная с виду бетонная конструкция на огромной насыпи рядом с железной дорогой.

Как я узнал у повстречавшегося рабочего, это часть будущего моста.

- Это балки и мостовые сваи, можно сказать, что это уже часть моста. Он будет собираться паровозиком, друг за другом, - сказал рабочий.

Кстати, строительство моста регулярно инспектирует губернатор Игорь Руденя.

Реализация важного инфраструктурного проекта осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

К мосту построят дорогу... Фото: Александр ЖМУЛИН

Мост будет шестиполосным, длиной в 349,57 метра, шириной в 38,05 метра (с учетом подъездов-съездов - почти 3 км длиной).

На строительной площадке задействовано не меньше 260 человек и свыше 60 единиц техники.

В этом году, согласно плану, начнётся «надвижка» (тот самый паровозик) пролётов моста. Это современная технология, ускоряющая процесс строительства.

- На первых двух блоках собрано пролетное строение в проектном положении. Она сварено, укреплено, подготовлено к «надвижке». Ведутся работы по дальнейшей укрепительной сборке металлоконструкций, подготовка их для установки на стапель и сборке непосредственно самого пролётного строения, - сообщали во время очередного визита губернатора представители подрядчика - ООО «ДСК».

Условия быта. Фото: Александр ЖМУЛИН

Напомним, что эта компания зарегистрирована в Кесовой Горе и известна участием в знаковых масштабных стройках: была задействована на возведении Крымского моста и строительстве олимпийских объектов в Сочи, к примеру.

НА ЗАМЕТКУ

Комплекс Западного моста является многосоставным проектом. В него также включены реконструкции Горбатого моста в Заволжском районе и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе. Планируется строительство путепровода через железную дорогу в створе улицы Фрунзе.

По плану проект должен быть реализован к декабрю 2025 года. Причем непосредственно сам мост предполагается сдать раньше - в 2024-м. Поэтапно в это дело будет вложено свыше 13 млрд рублей. В основном это федеральные средства.