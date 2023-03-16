В Твери часть Западного моста уже собрана и лежит на берегу Волги

На стройплощадке собирают конструкции моста.
Фото: Александр ЖМУЛИН
В Твери продолжается строительство Западного моста через Волгу, которое должно быть завершено в 2024 году. Мы регулярно рассказываем о ходе строительства, и вот вновь решили посмотреть, как продвигается это важное дело.
В прошлый раз я был на стройплощадке на правом берегу (со стороны Пролетарского района) и первым из журналистов в Твери увидел, что происходит в котловане на дне Волги, где шли работы под строительство опоры моста.
16 марта я побывал на левом берегу. Пришлось пробираться по сугробам. К самой стройплощадке проезд закрыт.
В Твери строят ещё один мост через Волгу.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Огромный минус гигантской, по меркам Твери, стройки мы с водителем ощутили, как только свернули с Петербургского шоссе на улицу Марии Бакуниной, идущей к стройке. Дорогу там разбили грузовики, ездящие на стройплощадку моста. Теперь там настоящая весенняя распутица: колдобины, огромные лужи со скрытыми от глаз выбоинами.
Дорога разбита.
Фото: Александр ЖМУЛИН
К самой стройплощадке не проехать: объект закрыт от любопытных глаз. Пришлось пробираться по тропинке со стороны расположенного неподалеку жилого комплекса.
Ржавые трубы и вид на ЖК неподалёку.
Фото: Александр ЖМУЛИН
В глаза сразу бросилась некая значительная с виду бетонная конструкция на огромной насыпи рядом с железной дорогой.
Как я узнал у повстречавшегося рабочего, это часть будущего моста.
- Это балки и мостовые сваи, можно сказать, что это уже часть моста. Он будет собираться паровозиком, друг за другом, - сказал рабочий.
Кстати, строительство моста регулярно инспектирует губернатор Игорь Руденя.
Реализация важного инфраструктурного проекта осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
К мосту построят дорогу...
Фото: Александр ЖМУЛИН
Мост будет шестиполосным, длиной в 349,57 метра, шириной в 38,05 метра (с учетом подъездов-съездов - почти 3 км длиной).
На строительной площадке задействовано не меньше 260 человек и свыше 60 единиц техники.
В этом году, согласно плану, начнётся «надвижка» (тот самый паровозик) пролётов моста. Это современная технология, ускоряющая процесс строительства.
- На первых двух блоках собрано пролетное строение в проектном положении. Она сварено, укреплено, подготовлено к «надвижке». Ведутся работы по дальнейшей укрепительной сборке металлоконструкций, подготовка их для установки на стапель и сборке непосредственно самого пролётного строения, - сообщали во время очередного визита губернатора представители подрядчика - ООО «ДСК».
Условия быта.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Напомним, что эта компания зарегистрирована в Кесовой Горе и известна участием в знаковых масштабных стройках: была задействована на возведении Крымского моста и строительстве олимпийских объектов в Сочи, к примеру.
Комплекс Западного моста является многосоставным проектом. В него также включены реконструкции Горбатого моста в Заволжском районе и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе. Планируется строительство путепровода через железную дорогу в створе улицы Фрунзе.
По плану проект должен быть реализован к декабрю 2025 года. Причем непосредственно сам мост предполагается сдать раньше - в 2024-м. Поэтапно в это дело будет вложено свыше 13 млрд рублей. В основном это федеральные средства.