2020-07-27T17:41:41+03:00
Общество

Голосование завершено: новый пешеходный мост в Твери назовут Монастырским

Участие в выборе названия приняли более 17 700 человек
Виктория ТУШКОВА
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Так будет выглядеть мост. Графика: администрация Твери.Так будет выглядеть мост. Графика: администрация Твери.
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Жители Твери выбрали название для нового пешеходного моста, который сейчас строится в устье Тьмаки за Обелиском Победы. Мост будет именоваться Монастырским.

Напомним, строительство моста началось весной 2020 года. Название для него было решено найти вместе с горожанами: на сайте администрации Твери шло голосование.

Тверичанам предлагалось выбирать из нескольких названий. Самыми популярными у голосующих были: мост Гимназистов (мост возводят рядом с гимназией №6), Монастырский (на месте часовни Михаила Тверского, к которой ведёт мост, в XVI веке располагался Фёдоровский монастырь), Памятный (место за Обелиском принято называть островом Памяти).

В итоге большинство голосов было отдано за название Монастырский мост (чуть более 44% голосов). Гимназисты остались на второй позиции, уступив менее 2% голосов. Третье место за названием "Памятный мост".

По данным областной администрации участие в голосовании приняли более 17 700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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