Тверь не попала в список городов, самых популярных для отдыха на реках

А между тем красота-то у нас какая... Лепота! Фото: Виктория ТУШКОВА

Красавица Волга - самая длинная река в Европе и одна из главных российских рек, над которой «благоухает древ трепещущая сень», огромная водная магистраль, связывающая Европу и Азию, - берёт начало в Тверской области. Вот уж чем действительно можно похвастаться! Кроме Волги у нас течёт ещё порядка тысячи рек и речушек общей протяжённостью свыше 17 тысяч километров.

На главной реке Европы, совсем недалеко от истока, стоит и Тверь. А ещё в Твери есть строптивая, бурлящая словно горный поток Тьмака, скромница Лазурь, Межурка с её пасторальными берегами и, конечно, младшая сестрёнка Волги - Тверца, чьи берега украшает множество исторических памятников.

При таких вводных весьма странно, что Тверь не попала в число самых популярных направлений для речного отдыха и туризма.

Опрос на данную тему среди туристов - пользователей соцсетей провёл российский сайт бронирования Tvil.ru к празднику - Международному дню рек, который отмечается 14 марта.

Данное исследование «КП»-Тверь» начала изучать с целью узнать, на каком же месте столица Верхневолжья. И… ни Тверь, ни другие города региона не попали в список самых популярных направлений для отдыха на реках.

Первое место голосовавшие отдали Казани. Что ж, справедливо. Это признанный центр речного туризма с большим речным портом, из которого по воде можно попасть в другие интересные места Поволжья. Плюс в Татарии в Волгу впадает удивительная река Свияга, которая вопреки всему течёт не с севера на юг, а наоборот…

Второе и третье места списка заняли Астрахань с её рыбными деликатесами и Ростов-на-Дону с его богатой и живописной набережной.

В топ-10 лучших речных городов вошли также Самара, Иркутск, Благовещенск, Красноярск, Новосибирск, Смоленск и Ульяновск.

Справедливости ради отметим, что туристы могли бы выбрать и Тверь, но её просто не было в списке, предложенном на голосование. Почему? Не очень понятно, если не сказать более резко.

В Твери тоже есть набережные, пусть не такие богатые, как в Ростове-на-Дону, но очень красивые и умиротворяющие. Ремонтируются даже в последнее время. Рыба в реках имеется всякая, даже деликатесная. Природа хороша. А в Конаково строится речной порт с аквапарком и горнолыжным склоном. Отдых, наверное, будет не для простого смертного, но и туристы к нам заезжают разные.

В негативном ключе, конечно, нельзя не вспомнить о печальной судьбе тверского речного вокзала… Много мы потеряли с его утратой. Но пока ситуация с речным развивается медленно, остаётся работать с тем, что есть.

А есть, заметим, немало! Для всех сомневающихся напомним, как можно отдохнуть на реках Твери и области.

Рыбалка. Здесь верховье Волги смело даст фору многим рекам. У нас водятся окунь, лещ, плотва, щука, голавль, уклейка, язь, налим, хариус и другие виды рыб.

Сплавы. Умопомрачительные виды! Белокаменные стены Свято-Успенского монастыря в Старице, крутые, поросшие могучими деревьями берега Волги, сама река - причудливо изгибистая, красоту закатов и восходов на которой и словами не передать... Сплавляться можно на чём угодно: лодка, байдарки, плоты. Опытные туристы организуют такой отдых сами, но при желании легко находятся конторы, которые за вас всё сделают: привезут, отвезут, дадут в аренду снаряжение и плавсредства.

Прогулки по Волге на речных корабликах. Можно просто весело прокатиться по Твери с дружеской компанией, любимым человеком или всей семьёй. Навигация обычно начинается в районе 24 апреля.

Прогулки на яхте. Это значительно дороже билета на речной трамвайчик, зато с шиком. Арендовать в Твери можно что угодно: моторку, парусную яхту, да хоть целый теплоход.

В Твери на Волге можно также покататься на ультрамодных сапах (доска для плавания, которой управляют стоя с помощью одного длинного весла), вейкбордах и вейксёрфах (тоже доски для плавания, но эти прицепляются к катеру), водных велосипедах и байках.

Путешествия на кораблях. В Тверь ежегодно тянутся вереницы больших, многопалубных круизных судов. Заезжают на них сюда и знаменитости. Не так давно певица Валерия с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, юбилей свадьбы тут праздновали. Вообще звёзды Тверскую область и её реки жалуют и часто делятся в соцсетях фотографиями отдыха на красотах верхневолжской природы.

Да и просто приезжайте в Тверь по набережной гулять и уток кормить. Таким близким соседством с этими умилительными пернатыми не любой город может похвалиться.

Ну и помните, что в истоках всегда самая чистая вода, а у нас что ни река, то из Тверской области берёт своё начало.