2020-06-25T17:35:51+03:00
Общество

Ловись, рыбка, отдыхай, душа: Водоёмы Тверской области признаны одними из лучших для рыбалки и отдыха

Наш регион попал в число самых популярных мест у рыбаков и любителей отдыха на Волге
Виктория ТУШКОВА
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В реках и озёрах Тверской области водятся щука, окунь, плотва, уклейка, краснопёрка, язь, густера, лещ и судак.В реках и озёрах Тверской области водятся щука, окунь, плотва, уклейка, краснопёрка, язь, густера, лещ и судак.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Плохой день на рыбалке лучше, чем хороший день на работе - уж кому-кому, а рыболовам Тверской области это известно. Не зря ведь наш регион признан одним из лучших для отдыха с удочками и спиннингами.

Самые рыбные места России на основе опроса пользователей соцсетей определил портал Tvil.ru. Тверская область попала в десятку, заработав 2,54% голосов опрошенных рыболовов.

Столько же голосов было отдано водоёмам Ленинградской, Московской и Ростовской областей. Чуть большей популярностью пользуются рыбные места Волгоградской области (3,39%) и Краснодарского края (5,93%). Ну а самыми притягательными для рыболовов были признаны Карелия и Астраханская область (по 30,51% голосов), а также Крым (18,64%).

Но мы не завидуем! Тем более что ещё в одном своём исследовании тот же портал назвал Верхневолжье самым желанным регионом для отдыха летом на Волге.

Проанализировав данные бронирования жилья на лето туристами, специалисты составили топ популярности загородных домов и коттеджей в разных волжских регионах.

Наибольшей популярностью пользуются загородные дома и коттеджи Тверской области. Доля нашего региона среди всего количества броней домиков на Волге - 87,76%. Далее идут Московская (48,72%) и Ярославская (75%) области.

Стоимость такого бронирования тоже известна. В Тверской области на проживание в домике или коттедже на Волге семья туристов в среднем потратит 6146 рублей за сутки. Это, кстати, больше, чем в Подмосковье. Там суточная аренда домика в среднем стоит 6105,66 рубля.

В остальных волжских регионах цены ниже. Домик или коттедж в Ярославской области будет стоить в среднем 4124 рубля в сутки, в Нижегородской - 2605,26 рубля, в Самарской - 2437,5 рубля, в Саратовской - 1700 рублей, в Волгоградской - 1575 рублей и в Ивановской - 1550 рублей.

Что до рыбы, то знающие люди говорят, что на рыбалку в наши края лучше всего ехать, конечно, на Волгу, например куда-нибудь между Тверью и Старицей. В великой реке водятся щука, окунь, плотва, язь, густера и судак.

Чудесно провести время с удочкой можно также на Медведице. Здесь удачливому рыбаку светит поймать плотву, уклейку и даже щуку. Плотва и окушки прекрасно удятся из Мологи.

Не забывайте и про озёра. В водах Волго плещутся лещ, щука и судак. На Селигере на крючок можно подцепить судака, краснопёрку, уклейку, плотву или жереха. Жаль вот только, браконьерство здорово снизило рыбное изобилие этого популярного озера. На

Щучьем можно выловить щучку или окунька, а на Пено - леща, налима, окуня, плотву или густеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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