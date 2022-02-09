В Тверской области создадут огромный аквапарк и уже летом протестируют новый речной порт

Здесь будет создан благоустроенный порт, работы ведутся. Фото: ПТО

9 февраля губернатор Игорь Руденя обсудил с председателем совета директоров ООО «Завидово Девелопмент» Сергеем Бачиным реализацию туристских и инфраструктурных проектов в особой экономической зоне «Завидово» в Конаковском районе.

- Это новый уровень развития территории, - подчеркнул Игорь Руденя.

На территории ОЭЗ к 2025 году планируется создать многофункциональный всесезонный комплекс отдыха. Его строительство начато.

Встреча прошла в областном правительстве. Фото: ПТО

Как сообщает пресс-служба областного правительства, там будут созданы крупнейший в европейской части России аквапарк, горнолыжный склон, кафе и рестораны, отели, конгресс-центр и другие объекты.

Все это даст свыше 900 рабочих мест.

Также в ОЭЗ «Завидово» создается транспортно-пересадочный узел с речным портом. Уже в июне-июле 2022 года предусмотрен тестовый пуск судов.

Сейчас на площадке ведутся углубление дна, укрепление берега, устройство инженерных сетей и газопровода.

У речного порта будет три причальных фронта. Это позволит принимать до семи круизных теплоходо одновременно и свыше 2000 человек в среднем в сутки. Вне периода навигации в порту смогут вставать на зиму круизные, экскурсионные и прогулочные суда.

4-й этап проекта предусматривает строительство здания речного вокзала для обслуживания пассажиров и туристических судов.

Чтобы до этого транспортно-пересадочного узла было удобно добираться туристам, к нему протянут 15-километровую железнодорожную ветку. На это областное правительство взяло федеральный инфраструктурный кредит в 3,8 млрд рублей.

Летом этого года будет определен подрядчик и заключен договор на строительство ветки.