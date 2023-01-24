Водоплавающим тут место: Уток в Твери стало ещё больше, и улетать на зиму они не хотят

Наших уточек накормим и в обиду не дадим! Фото: Анна МОСТОВАЯ

Найти уток в Твери - что может быть проще? Встаньте где-нибудь неподалёку от реки, пошуршите пакетом с ароматным свежим батоном, и вот уже косит на вас хитрый утиный взгляд. Многие иногородние гости, кстати, очень такому удивляются. Тверская утка - чем не бренд?

Суровые тверские кряквы и зимой тут, дома: ни берег турецкий, ни Таити им даром не нужны. И в этом году численность зимующих уток в Твери выросла. Это показали итоги утиной переписи - акции «Серая шейка-2023».

«Серая шейка» - ежегодная акция по зимнему учёту водоплавающих птиц, которую организует Союз охраны птиц России. В этом году утиную перепись у нас провели силами опытных тверских натуралистов и юннатов из Твери, Ржева и Вышнего Волочка.

О результатах акции «КП»-Тверь» рассказала куратор проектов гражданской науки областной станции юных натуралистов, координатор акции «Серая шейка-2023» в Тверской области, кандидат биологических наук Надежда Медведева.

Подсчёт уток в центре Твери. Фото: Анна МОСТОВАЯ

САМОЧЕК БОЛЬШЕ

Всего в Твери, Ржеве и Вышневолоцком муниципальном округе в этом году насчитали более 7000 крякв.

В Твери зимует 4201 утка. Как и у людей, численное преимущество за слабым полом: на 2196 самок приходится 2050 самцов.

Кроме всем известных крякв, зоркий взгляд натуралистов отметил и других уточек:

- лысух (тёмно-серые или чёрные уточки с белым пятном на лбу);

- камышниц (маленькие уточки, строением и формой головы напоминающие кур или куропаток);

- обыкновенных гоголей (красивая чёрно-белая утка с большой тёмной головой);

- серых уток (они похожи на крякв, но чуть меньше, и селезни не так ярко оперены).

ГДЕ ГУЛЯЮТ УТКИ

Больше всего уток зимой в сквере имени генерала Ниловского (остановка «Улица Зинаиды Коноплянниковой» возле НИИ-2), близ памятника Афанасию Никитину, а также в парке Победы. Там утки «тусуются» практически круглосуточно, выпрашивая у сердобольных горожан пропитание.

И подкармливать уточек надо!

- Такие зимовочные места - стации переживания (места, где микропопуляция уток переживает неблагоприятный сезон. - Ред.). Они очень важны для сохранения популяции, - объясняет Надежда Медведева.

Одно из самых утиных мест - парк Победы. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

УТКИ СЧАСТЛИВЫ

Как же чувствуют себя у нас утки? Всё ли у них хорошо, нет ли напасти какой типа коронавируса?

- Больных особей с серьёзными патологиями замечено нашими наблюдателями не было, - успокаивает Надежда Медведева. - По внешнему виду наши кряквы достаточно счастливы. По сравнению с учётом прошлого года, количество крякв увеличилось почти на тысячу!

ЯРКАЯ ШТУЧКА

Среди обычных, скромных сереньких крякв учётчики в этом году повстречали более ярких, нестандартно окрашенных особей.

- Следствие ли это каких-то новых генетических вариантов или что-то иное, сразу сказать сложно, - говорит Надежда Медведева. - Вообще окраска перьев у птиц - отдельный разговор: лейцисты (птицы с белыми перьями), меланисты (слишком тёмные особи), ксантисты (рыжие с красным клювом) - это отдельная область интереса учёных!

Главное, чтобы утки были здоровы. Без них Тверь уже представить невозможно.

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ УТКУ

Напомним: уток не следует кормить чёрным хлебом, особенно испорченным. Строго противопоказаны этим водоплавающим печенье, чипсы, кукурузные хлопья, сдоба и другая выпечка, содержащая много соли, сахара, специй.

Подкормка белым батоном возможна, но не даст утке всего необходимого для полноценного питания. Так что лучше добавьте к привычному батону лущёный горох, овсянку или любые другие жиросодержащие семена. Это самый дешёвый и надёжный способ не просто накормить, но и поддержать правильное пищеварение у уток.

Тогда наши уточки и дальше будут сыты и довольны.