Зоозащитники Ржева в Тверской области опасаются, что бездомных собак и кошек из местного приюта могут переселить в неподготовленное для животных помещение

В регионе существуют только частные приюты для бездомных животных, которые содержат энтузиасты и общественники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С редакцией «КП»-Тверь» связались ржевские зоозащитники из общественной организации «Найденыши и потеряшки», которая организовала единственный в городе приют для бездомных животных. Ранее мы уже рассказывали, что у приюта возникли проблемы и собаки и кошки могли оказаться на улице…

В этот раз нам позвонила волонтёр приюта «Найденыши и потеряшки» Ольга Романова. Она вновь высказала тревогу, что их приюту все-таки придется переезжать в неподготовленное здание...

Напомним предысторию. В Ржеве под частный приют муниципальными властями было передано небольшое заброшенное здание бывшего муниципального предприятия. Затем здание было продано частному лицу, и новый владелец попросил зоозащитников покинуть помещение. Но с ним все-таки удалось договориться и продлить аренду сначала до конца января 2022 года, а потом и до конца февраля.

Собака на выгуле рядом с приютом в Ржеве, из которого придется переехать "Найденышам и потеряшкам" Фото: VK/НКО ТРОВОПЖ "Найденыши и потеряшки" г. Ржев/скрин видео.

Тем временем городские власти обещали подготовить для переселения зооприюта пустующее складское помещение. В нем необходимо установить вольеры, организовать отдельное пространство для содержания кошек, провести инженерные сети - воду, канализацию, а также огородить прилегающую территорию для выгула.

Еще в январе заместитель главы администрации Ржева Николай Берлизов заверял «КП»-Тверь», что здание подготовят вовремя, к концу января...

В итоге сроки сдвинулись. Вот уже и конец февраля не за горами. И что же мы имеем?

Как рассказала нам Ольга Романова, здание внутри утеплили пенопластом и укрепили металлопрофилем, организовали водоснабжение. Не ахти как - одна раковина с краном, но всё же. Для кошек отгородили две комнатки. Зоозащитникам этого мало:

- Каждая комната чуть больше пяти квадратных метров. У нас около 35 кошек, причем из них 10 нездоровы, для них нужна отдельная комнатка. Получается, остальным - это 25 кошек, не меньше - придется ютиться в другой комнатке. В комнатах нет окон, свет идет только от того, что стены комнаток не дотягивают до потолка. Да и с проветриванием проблема - окна в другой части помещения не открываются.

Ольга Романова указала еще на значительные недоделки:

- Нет до сих пор вольеров, нет ограждения площадки для выгула животных рядом со зданием. Там лишь разровняли площадку, спилив деревья и выкорчевав пни. Я недавно звонила Николаю Берлизову, он сказал, что у него пока нет металла для ограждения. Еще одна проблема - отсутствие канализации. В горадминистрации обещали решить этот вопрос только летом, не раньше. Пока же нам посоветовали пользоваться ведром.

Но куда выносить ведра с мочой и фекалиями собак и кошек, не ясно.

Да к тому же, чтобы завершить подготовку помещения для переезда приюта, осталось очень мало времени.

- Собственник того здания, где сейчас содержатся 22 собаки и около 35 кошек, продлил нам аренду только до конца февраля, - рассказала Ольга Романова. - 28 февраля мы должны полностью освободить здание. Если принимать в расчет, что осталось чуть больше недели, причем несколько дней выпадают на выходные, то времени вообще в обрез. Ситуация близка к критической.

КОММЕНТАРИЙ ЧИНОВНИКА

Заместитель главы администрации Ржева Николай БЕРЛИЗОВ:

- Мы при помощи местных предпринимателей на данный момент нашли все необходимые материалы. С понедельника начинаем делать забор. Площадка для выгула уже выровнена. Со вторника сделаем вольеры. Затянулось все, потому что мы готовим здание за счет помощи предпринимателей, так как не можем выделять средства бюджета на частный приют.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В регионе еще прошлой осенью на заседании областного правительства был утверждён порядок обращения с безнадзорными животными.

В том числе было объявлено о планах по открытию четырех приютов в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке и Бежецке. Причем чиновники решили, что эти приюты передадут зоозащитникам-общественникам, которые уже имеют большой опыт в этой сфере.

И если в Ржеве, Вышнем Волочке и Бежецке приюты еще предстоит построить, то в Твери он уже практически есть. Речь о муниципальном приюте в Больших Перемерках, который был построен еще два года назад, но так и не открыт.

В Твери еще в начале 2020 года достроили муницпальный приют, но он пока так и не открыт. Фото: FB/Дмитрий Нечаев

Один из главных вдохновителей и организаторов создания этого приюта, журналист и депутат Тверской городской Думы Дмитрий Нечаев, прокомментировал нам ситуацию. Он рассказал, что следит за ней и на днях был на заседании у зампреда областного правительства:

- Приют передан области, далее его планируется передать учреждению Госветконтроля региона, а уже потом - тверской горветклинике в оперативное управление, она же передаст его в безвозмездное пользование НКО (некоммерческой организации). Предполагается, что это будет «Лав Энималс», чей частный приют для бездомных собак располагается буквально рядом в тех же Больших Перемерках.

Однако, по словам Дмитрия Нечаева, ситуация затягивается ещё и оттого, что возникли некоторые разногласия между самими зоозащитниками. Но это отдельная тема.

Дмитрий Леонидович отметил, что в построенном в начале 2020 года приюте в Твери еще надо обустроить водоотведение.

Что касается строительства приютов в том же Бежецке и Вышнем Волочке, то, как с сожалением заметил Дмитрий Нечаев, там все в подвешенном состоянии и еще конь не валялся:

- Даже места еще точно не определены под строительство передержек-приютов.

Он добавил, что предложил на заседании у зампреда областного правительства запускать тверской приют, не дожидаясь строительства в трех районах, и это вызвало одобрение… Посмотрим, что будет дальше.