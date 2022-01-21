В Ржеве Тверской области собаки и кошки из приюта снова рискуют быть выселенными на улицу в мороз

Одна из обитающих в приюте собак на выгуле в его дворе. Фото: VK/НКО ТРОВОПЖ "Найденыши и потеряшки" г. Ржев/скрин видео

У зоозащитников из НКО «Найденыши и потеряшки» в Ржеве, которое занимается помощью бездомным собакам и кошкам, опять возникла тревога за судьбу своего приюта. Содержащихся там несколько десятков бездомных кошек и собак из имеющегося здания должны переселить в другое. Но произойдет ли это?

«КП»-Тверь» писала об угрозе выселения, нависшей над единственным в Ржеве приютом для бездомных животных. Тогда их могли выбросить на улицу…

Напомним, что переданное НКО под приют муниципальными властями небольшое заброшенное здание, было на балансе у МУП «Содействие». Но МУП обанкротился и городские власти вынуждены были (как они сами утверждают) продать здание. С новым собственником у зоозащитников возникли проблемы — он решил их выселить. Но в итоге ему заплатили и продлили аренду аж до конца января.

Городские власти, меж тем, обещали подготовить для переселения зооприюта другое помещение - складское помещение, в котором необходимо установить вольеры, организовать второй этаж на содержания кошек отдельно от собак, провести инженерные сети, а также огородить прилегающую территорию для выгула. Все это было обещано горадминистрацией.

Времени осталось в обрез. Считай - неделя. И зоозащитники беспокоятся, по их мнению, сделано для обустройства нового помещения мало что. А работы по ограждению места выгула и вовсе не ведутся.

Мы связались с заместителем главы администрации города Ржева Николаем Берлизовым, и он заверил, что причин для волнения нет - здание подготовят вовремя.

- Успеем, все будет сделано, перегородки поставлены, сейчас материал завезли для утепления, освещение сделано, водоснабжение обеспечено, - прокомментировал замглавы горадминистрации. - Что касается организации площадки для выгула, то там во дворе необходимо убрать деревья, сейчас поручение дадим нашим городским службам.

Надеемся, что обещанное будет исполнено и приют переедет в конце января в подготовленное здание.

«КП»-Тверь» продолжит следить за развитием событий.