А нужны ли найдёныши и потеряшки: Животных из приюта в Тверской области могут выселить на улицу в мороз

Животным нужен их приют. Фото: VK/НКО ТРОВОПЖ "Найденыши и потеряшки" г. Ржев

НКО «Найденыши и потеряшки», которое в Ржеве занимается помощью бездомным собакам и кошкам, на днях забило тревогу в соцсетях - нависла угроза над их приютом. Зоозащитники заявили, что животные посреди зимы рискуют оказаться на улице. «КП»-Тверь» разбиралось в ситуации.

«Новый собственник хочет не только денег, он хочет наши души и сердца, жизни наши и наших питомцев! Он желает получить плату за аренду и параллельно делать ремонт в каком-то помещении, где нет животных (к слову сказать, у нас заняты все помещения, кроме туалета). Он не хочет договариваться, требует, чтобы мы освободили помещения 24 декабря, а с 25 строительная бригада должна начать работы. Он не идет на уступки и на компромиссы. Что же нам остается?» - эмоционально описали ситуацию ржевские волонтеры-зоозащитники в посте в соцсети.

Мы связались с руководителем ржевской общественной организации «Найденыши и потеряшки» Юлией Ахапкиной и узнали у нее детали.

Она рассказала, что их НКО официально зарегистрировано два с половиной года назад. До этого она существовала пять лет в виде инициативной группы зоозащитников.

- У нас сейчас в приюте сейчас около 30 кошек и 22 собаки, - отметила Юлия.

В 2019 году еще при прошлом главе Ржева организации передали бесплатно под приют для бездомных животных пустующее здание бывшего ПЖРУ (производственно-жилищное ремонтное управление). Оно было на балансе местного МУП «Содействие». Волонтеры за счет помощи от местных бизнесменов и просто отзывчивых граждан организовали там ремонт - восстановили систему отопления. Создали хорошие условия для зооприюта. Там нашли кров немало собачек и кошек.

Однако МУП обанкротился. Поэтому в 2021 году зданию по суду был назначен независимый конкурсный управляющий, а оно само было выставлено на торги.

ОН НЕ ИДЁТ НА КОМПРОМИССЫ

- Нам при этом про банкротство МУПа никто об этом даже не сообщил, мы узнали об этом совершенно случайно, - рассказала Юлия.

В итоге здание приобрел некий предприниматель. Он дал понять, что у него свои бизнес-интересы на это здание и зоозащитники со своими подопечными должны съехать.

Однако удалось договориться, что приют будет там некоторое время существовать. Новому собственнику с октября оплатили аренду при помощи Управления ветеринарии региона.

- А с администрацией была договоренность, что в декабре мы переедем в другое здание, - уточнила руководитель «Найденышей и потеряшек». - Нам опять же согласился выделить помещение один частный предприниматель, с которым договорились местные власти. Но там склад - бетонная коробка без всяких «удобств» площадью в 80 кв. м. На такой площади сложно одновременно разместить и кошек, и собак.

По словам Юлии, горадминистрация обещала обустроить его коммуникациями и и другим необходимым для приюта, организовать там и воду и отопление, сделать там второй ярус для содержания кошек (высокие потолки позволяют). А также и огородить рядом со зданием площадку для выгула животных.

В итоге ничего из обещанного сделано не было. Переезжать оказалось некуда.

Собственник здания, где сейчас располагается приют, поставил условия: с 25 декабря зоозащитники либо съезжают, либо платят аренду за три месяца вперед (35 000 рублей за месяц). При это он заявил, что начнет ремонт в части помещения. Понятное дело, что тогда под звуки болгарок и других инструментов содержать там животных будет проблематично…

- Мы собрали уже необходимые средства на продолжение аренды, однако необходимо договориться с собственником, чтобы он не начинал пока ремонта, - прокомментировала Юлия. - Горадминистрация ведет переговоры по этому поводу с владельцем здания.

ЗВОНОК ВЛАСТЯМ РЖЕВА

«КП»-Тверь» удалось получить комментарий по поводу сложившейся ситуации от заместителя главы администрации города Ржева Николая Берлизова.

Он пояснил, что из-за банкротства МУП «Содействие» избежать выставления на торги здания приюта не было возможности. По словам замглавы, горадминистрация привлекла своего инвестора, который участвовал в конкурсе (сама муниципалитет не имеет права участвовать в таких торгах), но нынешний собственник здания дал большую цену.

- Мы сейчас с ним поддерживаем связь и стараемся разрешить ситуацию в пользу приюта, - отметил Николай Берлизов.

Замглавы уточнил, что за счет частных инвестиций горадминистрация готова обеспечит аренду здания для приюта до 1 марта.

Также Николай Берлизов заверил, что до марта для переезда приюта все-таки подготовят другое выбранное строение, а также территорию для выгула.

Как разрешится ситуация, и сможет ли НКО «Найденыши и потеряшки» содержать свой приют до марта в нынешнем обустроенном здании в спокойных условиях (без всяких ремонтов в нем), станет точно известно позже.

«КП»-Тверь продолжит следить за развитием ситуации.