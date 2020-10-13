Финансирования нет: Почему в Твери не получается открыть муниципальный приют для бездомных животных

Прошло уже больше восьми месяцев с окончания строительства приюта, а вольеры так и стоят пустые... Фото: со страницы Дмитрия Нечаева в Фейсбуке.

В Твери впервые в ее истории начиная с советских времен появился муниципальный приют для бездомных собак. Он построен в Больших Перемерках и был готов к открытию еще в январе. Там 29 вольеров, бытовка для персонала, помещение для передержки, всё цивилизованно, вроде как хорошо сделано. Однако прошло уже больше восьми месяцев, а вольеры так и стоят пустые, приют не работает.

В чем же дело? Сегодня, 13 октября, в тверском утреннем эфире радио «КП» (99,3 FM) ситуацию прокомментировал один из главных вдохновителей создания приюта - журналист, депутат Тверской городской Думы Дмитрий Нечаев.

Он сразу отметил, что само создание в областной столице цивилизованного объекта для приемки и содержания безнадзорных животных далось ой как нелегко - «нужно было 17 лет этим заниматься, стать депутатом и пройти тысячи огней и вод».

Приют в конце января был готов к открытию. Фото: со страницы Дмитрия Нечаева в Фейсбуке.

В итоге приют построили на сэкономленные на подрядных контрактах бюджетные средства города.

- Планировали потратить на него 6 млн рублей, а потратили в два раза меньше, - прокомментировал депутат.

Но не тут было. Дальше, как часто бывает в нашей удивительной стране, началась странная история.

- Для того чтобы запустить приют в эксплуатацию, нужно было привести региональное законодательство в соответствие с федеральным, - пояснил Дмитрий Нечаев. - Потому что в конце 2018 года принят 408-й федеральный закон, по которому установлены совершенно новые правила обращения с безнадзорными животными. Один пример приведу: если раньше горадминистрация находила подрядчика на отлов и содержание и все, то теперь всё сложнее. Нужно обеспечить и отлов, причем с видеофиксацией, и содержание, и чипирование, и вакцинирование, и дальнейшее пристраивание животного, и обеспечение программы ОСВВ - отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в прежнюю среду неагрессивных животных. Значительно усложнилась структура, и это очень правильно. Ведь мы знаем печальные факты того, как у нас работали с безнадзорными животными…

Дмитрий Нечаев много лет "продвигал" вопрос создания муниципального приюта в Твери. Фото: со страницы Дмитрия Нечаева в Фейсбуке.

Депутат напомнил, что в городе раньше были установлены низкие тарифы на отлов и содержание бездомных четвероногих. К примеру, на год на 500 собак выделялось 1,3 млн рублей. Поделите на 12 месяцев и сами подумайте, достаточно ли такой суммы.

В итоге заниматься делом по-настоящему, цивилизованно подрядчикам было нерентабельно. Это приводило к тому, что порой деньги расхищались, а собаки просто по-тихому убивались…

- Всё это привело к тому, что со второго квартала 2018 года в нарушение федерального закона в городе вообще не ведется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных, - дополнил картину Дмитрий Нечаев.

Поэтому вдвойне странно, что начались затяжки с вводом приюта.

Поначалу, правда, всё было неплохо. Как рассказал депутат, удалось скорректировать региональное законодательство в соответствии с новым федеральным законом, в июне наметились реальные перспективы с финансированием.

- Осталось только уточнить и принять все эти поправки в Законодательном собрании региона, - уточнил он. - Грубо говоря, депутаты областного парламента должны были просто одобрить, чтобы средства - до 10 млн рублей - пошли на работу приюта в этом году. Я, конечно, руку на пульсе постоянно держал, связывался с коллегами из Заксобрания, с профильным комитетом. В их правовом управлении сказали: «Мы не просто «за», мы двумя руками «за». Я разговаривал с несколькими депутатами областного парламента, председателями комитетов, зампредами комитетов, все были однозначно «за». Ну это же совершенно очевидный вопрос - принятие этого закона и работа приюта устроили бы всех: и тех, кто любит животных, и тех, кто их боится.

Дмитрий Нечаев сказал, что даже спикер областного парламента подтверждал, что в осеннюю сессию планируется всё принять. Но воз, а вернее пустой приют, и ныне там. Финансирования на его работу как не было, так и нет.

В построенном в Больших перемерках приюте обустроено 29 вольеров, также есть помещение для передержки. Фото: Фото: со страницы Дмитрия Нечаева в Фейсбуке.

Однако Дмитрий Нечаев сообщил, что он и его коллеги - те, кто ратует за цивилизованное решение вопроса с безнадзорными животными в Твери, - не опускают руки:

- На прошлой неделе мы провели заседание рабочей группы в городской Думе по этому вопросу. Подготовили документ - обращение к руководству региона, чтобы был ускорен ввод в эксплуатацию этого приюта.

- Так почему всё-таки дело замедлилось? - спросили у депутата ведущие утреннего радиоэфира.

Дмитрий Нечаев ответил честно и эмоционально:

- У меня складывается ощущение, что чиновники разных уровней не очень торопятся в прямом и переносном смысле вешать себе всех собак на шею. Многим легче не заниматься этим. Это мое личное, субъективное суждение.

При этом депутат городской Думы напомнил, что одна из принятых этим летом поправок в Конституцию РФ напрямую касается обеспечения в стране гуманного цивилизованного отношения к животным. И не на словах, а на практике.