Правительство Тверской области утвердило порядок организации приютов для собак и кошек

Власти региона заявили, что озаботились ситуацией с безнадзорными животными.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
12 октября на заседании областного правительства утверждён порядок организации приютов, а также осуществления деятельности по обращению с безнадзорными животными.
- Мы сделали ставку на общественников, которые небезразличны к судьбе этих животных. Провели открытый конкурс, выбрали четыре организации, и они будут активно принимать участие в этой работе, - сообщил губернатор Игорь Руденя представителям СМИ после заседания.
Организацией отлова и доставки в приюты безнадзорных собак и кошек будет заниматься Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области. В функции ведомства также включено чипирование животных для контроля численности и ведения единой базы данных.
В информации от областного правительства подчеркивается, что отлов и дальнейшие действия по отношению к животным будут проводиться гуманными не приводящими к увечьям или гибели способами.
В приюте собак и кошек ждет карантин, затем - стерилизация, прививки от всяких болезней и паразитов, при необходимости - лечение.
Одновременно будет вестись поиск владельцев или новых хозяев. Если таковые не найдутся, после 20 дней неагрессивных животных вернут в естественную среду обитания. Остальные останутся жить в приюте.
За приюты будут отвечать НКО.
В регионе запланировано открыть четыре приюта в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке и Бежецке. Там будут созданы помещения для приёма животных, их постоянного или временного содержания, площадки для выгула. Территории обеспечат системами водоснабжения и водоотведения, электротеплоснабжения и наружного освещения.
За всем будет осуществляться региональный госконтроль.
Посмотрим, что из всего этого получится.
Пока же напомним, что, как писали, в областной столице давно создан, но не заработал муниципальный приют.