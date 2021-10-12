Правительство Тверской области утвердило порядок организации приютов для собак и кошек

Власти региона заявили, что озаботились ситуацией с безнадзорными животными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 октября на заседании областного правительства утверждён порядок организации приютов, а также осуществления деятельности по обращению с безнадзорными животными.

- Мы сделали ставку на общественников, которые небезразличны к судьбе этих животных. Провели открытый конкурс, выбрали четыре организации, и они будут активно принимать участие в этой работе, - сообщил губернатор Игорь Руденя представителям СМИ после заседания.

Организацией отлова и доставки в приюты безнадзорных собак и кошек будет заниматься Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области. В функции ведомства также включено чипирование животных для контроля численности и ведения единой базы данных.

В информации от областного правительства подчеркивается, что отлов и дальнейшие действия по отношению к животным будут проводиться гуманными не приводящими к увечьям или гибели способами.

В приюте собак и кошек ждет карантин, затем - стерилизация, прививки от всяких болезней и паразитов, при необходимости - лечение.

Одновременно будет вестись поиск владельцев или новых хозяев. Если таковые не найдутся, после 20 дней неагрессивных животных вернут в естественную среду обитания. Остальные останутся жить в приюте.

За приюты будут отвечать НКО.

В регионе запланировано открыть четыре приюта в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке и Бежецке. Там будут созданы помещения для приёма животных, их постоянного или временного содержания, площадки для выгула. Территории обеспечат системами водоснабжения и водоотведения, электротеплоснабжения и наружного освещения.

За всем будет осуществляться региональный госконтроль.

Посмотрим, что из всего этого получится.

Пока же напомним, что, как писали, в областной столице давно создан, но не заработал муниципальный приют.