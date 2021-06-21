Коронавирус в Твери, последние новости на 21 июня 2021: жара позволяет законно сокращать режим работы, на дорогах бьются мотоциклы и автомобили

Жара в Твери вмешивается в график работы. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 21 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 43 981 случай заражения COVID-19 (+148 за сутки).

Выздоровели 40 810 жителей региона (+3127 за сутки).

Изолирован 2021 больной (+119).

Умерли 1150 человек (+2 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 441 заболевших (+66 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3259 (+13),

Ржеве - 2369 (+1),

Вышневолоцком городском округе - 2298 (0),

Калининском районе - 1814 (+3),

Кимрах - 1726 (+11),

Торжке - 1686 (+3),

Бологовском районе - 1092 (+4).

Продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса сделали 152 185 человек, за последние сутки – 774 человека. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Официальные данные. Фото: Яндекс.

Жара, которая накрыла всю европейскую часть России, включая, конечно же, и Тверскую область, продержится минимум неделю.

Если вы в трудитесь в офисе и у вас там кондиционер, то нахождение на работе — спасение. А если кондиционера нет? А если вы работаете на стройке, фабрике, на улице?

На этот случай у нас в стране существуют температурные нормы, которые, при их превышении, позволяют сокращать рабочий день. Мы собрали их для вас, изучайте.

Жара ли тому виной, алкоголь ли, или ещё что, но несколько ДТП с мотоциклами произошли в Твери.

Мотоцикл въехал в Рено напротив торгового центра «Олимп», мотоциклист госпитализирован. Другой мотоциклист столкнулся с Тойотой на улице Туполева. Он погиб на месте, пассажир скончался в больнице.

А вот под Максатихой нетрезвый водитель не справился с управлением на своей машине и слетел в кювет. С открытой черепно-мозговой травмой он доставлен в Тверь на вертолёте.