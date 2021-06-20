Жара в Твери: сколько может длиться рабочий день, если на рабочем месте жарко

Жара хоть и стихия, но и она кодексом регламентирована. Фото: Тимур ХАНОВ

Жара в Твери продержится как минимум неделю. Нас ожидают температуры выше 30 градусов. Но, не смотря на жару, работу никто не отменял. «КП»-Тверь» задалась вопросом: сколько может длиться рабочий день, если в офисе жарко?

Продолжительность рабочего дня во время жары на рабочем месте строго регламентируется санитарными правилами - СанПиН 1.2.3685-21.

А обязанности работодателя по обеспечению безопасной работы прописаны в статье 212 Трудового кодекса РФ.

Нормы температуры на рабочем месте и продолжительность рабочего времени

Для офисных работников:

28 — 8 часов.

28,5 — 7 часов

29 — 6 часов

29,5 — 5 часов 30 минут

30 — 5 часов

30,5 — 4 часа

31 — 3 часа

31,5 — 2 часа 30 минут

32 — 2 часа

32,5 — 1 час

Выше — работа вообще не начинается.

Работа средней тяжести:

27 — 8 часов

27,5 — 7 часов

28 — 5 часов

28,5 — 5 часов 30 минут

29 — 5 часов

29,5 —4 часа

30 — 3 часа

30,5 — 2 часа 30 минут

31 — 2 часа

31,5 — 1 час

Выше — работа вообще не начинается.

Тяжёлая работа:

26 — 8 часов

26,5 — 7 часов

27 — 6 часов

27,5 — 5 часов 30 минут

28 — 5 часов

28,5 — 4 часа

29 — 3 часа

29,5 —2 часа 30 минут

30 — 2 часа

30,5 — 1 час

Выше — работа вообще не начинается.

Если температурные нормы у вас на работе не соблюдаются, обращайтесь в Государственную инспекцию труда в Тверской области:

8-800-201-39-10

или 170100, Тверь, ул.Вагжанова, д.7, корп.1