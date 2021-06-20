Жара в Твери: сколько может длиться рабочий день, если на рабочем месте жарко

Жара хоть и стихия, но и она кодексом регламентирована.
Фото: Тимур ХАНОВ
Жара в Твери продержится как минимум неделю. Нас ожидают температуры выше 30 градусов. Но, не смотря на жару, работу никто не отменял. «КП»-Тверь» задалась вопросом: сколько может длиться рабочий день, если в офисе жарко?
Продолжительность рабочего дня во время жары на рабочем месте строго регламентируется санитарными правилами - СанПиН 1.2.3685-21.
А обязанности работодателя по обеспечению безопасной работы прописаны в статье 212 Трудового кодекса РФ.
Для офисных работников:
28 — 8 часов.
28,5 — 7 часов
29 — 6 часов
29,5 — 5 часов 30 минут
30 — 5 часов
30,5 — 4 часа
31 — 3 часа
31,5 — 2 часа 30 минут
32 — 2 часа
32,5 — 1 час
Выше — работа вообще не начинается.
Работа средней тяжести:
27 — 8 часов
27,5 — 7 часов
28 — 5 часов
28,5 — 5 часов 30 минут
29 — 5 часов
29,5 —4 часа
30 — 3 часа
30,5 — 2 часа 30 минут
31 — 2 часа
31,5 — 1 час
Выше — работа вообще не начинается.
Тяжёлая работа:
26 — 8 часов
26,5 — 7 часов
27 — 6 часов
27,5 — 5 часов 30 минут
28 — 5 часов
28,5 — 4 часа
29 — 3 часа
29,5 —2 часа 30 минут
30 — 2 часа
30,5 — 1 час
Выше — работа вообще не начинается.
Если температурные нормы у вас на работе не соблюдаются, обращайтесь в Государственную инспекцию труда в Тверской области:
8-800-201-39-10
или 170100, Тверь, ул.Вагжанова, д.7, корп.1