Пьяного водителя с проломленной головой доставили на вертолёте в Тверь

Вертолёт приземлился прямо на месте ДТП. Фото Главное управление МЧС по Тверской области.

На 33 километре автодороги Максатиха — Рамешки произошло ДТП, один человек пострадал.

Принявший дозу алкоголя 50-летний водитель автомобиля Хёндай Солярис, посадил в автомобиль четверых таких же выпивших алкоголь пассажиров и отправился в путь.

Куда они поехали, в ГИБДД не сообщают.

Известно лишь, что на 33 километре дороги из Максатихи в сторону Рамешек, водитель не справился с управлением и автомобиль слетел с дороги в кювет.

Водитель получил открытую черепно-мозговую травму. Серьёзность ранения подтверждает тот факт, что для спасения пострадавшего пришлось вызывать санитарный вертолёт МЧС России, который и доставил раненого в Тверь.

Вертолёт вылетел из Твери в 12:07, а в 13:39 пострадавший уже был доставлен в Областную клиническую больницу.

Вертолёт забрал пострадавшего прямо с места ДТП, совершив посадку на шоссе.

Информация о том, пострадали ли пассажиры, от ГИБДД не поступала.

Медики подтвердили факт алкогольного опьянения всех участников происшествия.