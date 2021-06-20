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Происшествия20 июня 2021 16:32

Пьяного водителя с проломленной головой доставили на вертолёте в Тверь

Он стал виновником ДТП
Олег ХАДАЕВ
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Вертолёт приземлился прямо на месте ДТП. Фото Главное управление МЧС по Тверской области.

Вертолёт приземлился прямо на месте ДТП. Фото Главное управление МЧС по Тверской области.

На 33 километре автодороги Максатиха — Рамешки произошло ДТП, один человек пострадал.

Принявший дозу алкоголя 50-летний водитель автомобиля Хёндай Солярис, посадил в автомобиль четверых таких же выпивших алкоголь пассажиров и отправился в путь.

Куда они поехали, в ГИБДД не сообщают.

Известно лишь, что на 33 километре дороги из Максатихи в сторону Рамешек, водитель не справился с управлением и автомобиль слетел с дороги в кювет.

Водитель получил открытую черепно-мозговую травму. Серьёзность ранения подтверждает тот факт, что для спасения пострадавшего пришлось вызывать санитарный вертолёт МЧС России, который и доставил раненого в Тверь.

Вертолёт вылетел из Твери в 12:07, а в 13:39 пострадавший уже был доставлен в Областную клиническую больницу.

Вертолёт забрал пострадавшего прямо с места ДТП, совершив посадку на шоссе.

Информация о том, пострадали ли пассажиры, от ГИБДД не поступала.

Медики подтвердили факт алкогольного опьянения всех участников происшествия.