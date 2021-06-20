Мотоциклист госпитализирован в Твери

Мотоциклист въехал в Рено. Фото: VK/ УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)

В Твери на проспекте Чайковского мотоциклист получил травмы в результате столкновения с Рено.

На одном из самых оживлённых проспектов Твери — проспекте Чайковского, водитель на автомобиле Рено следовал в сторону центра, но решил развернуться. За ним двигался мотоциклист. С какой уж он ехал скоростью, то предстоит установить инспекторам ГИБДД, но мотоциклист въехал в заднюю часть рено и опрокинулся.

Мотоциклист, к счастью, жив. Но с травмами госпитализирован. Ппосле лечения ему предстоит объяснение: почему на нём не было шлема, а на мотоцикле номеров? И почему на мотоцикл не было никаких документов?

Фотосвидетельство происшествия опубликовано в группе «Увидено в Твери».