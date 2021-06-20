При столкновении с автомобилем в Твери погиб мотоциклист

При столкновении погиб мотоциклист. Фото: VK/ УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)
В Твери на улице Туполева произошло лобовой столкновение мотоцикла с внедорожником Тойота.
Удар был такой силы, что мотоцикл частично разрушился. Мотоциклист погиб на месте.
Пассажир госпитализирован.
О пострадавших в Тойоте не сообщается. Внедорожник же тоже получил существенные повреждения.
О ДТП сообщил паблик в ВК «УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)».
В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются следователи.