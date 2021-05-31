Коронавирус в Твери, последние новости на 31 мая 2021: рекордный "ЗаБег" и подготовка к Дню защиты детей

1200 бегунов вышли на старт у «Химика». А детей 1 июня приглашают в горсад. Фото: Виктория ТУШКОВА, Евгения ГУСЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 31 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 42 082 случаев заражения COVID-19 (+72 за сутки).

Выздоровели 39 312 жителей региона (+32 за сутки).

Изолированы 1728 больных (+34).

Умерли 1042 человека (+6 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 680 заболевших (+23 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3052 (+7),

Ржев – 2303 (+4),

Вышневолоцкий городской округ – 2226 (+1),

Калининский район – 1741 (0),

Торжок – 1642 (+1),

Кимры – 1656 (+2),

Бологовский район – 1067 (+2).

Графика: yandex.ru

Прививку от коронавируса сделали 132 771 житель Тверской области, за последние сутки – 431 человек.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований на COVID-19 достигло 725 741, в том числе за последние сутки их проведено 1972.

Накануне Тверь присоединилась к рекордному всероссийскому полумарафону "ЗаБег". Старт дружескому беговому состязанию был дан в 9:00 по Москве. В 2021 году полумарафон прошёл во всех регионах страны. В Твери на разные дистанции "ЗаБега" вышли более 1200 человек - разного уровня спортивной подготовки и практически всех возрастов. Участвовали даже инвалиды-колясочники.

А завтра, 1 июня, Тверь будет отмечать День защиты детей. В областной столице планируется праздничная программа. Так, в горсаду с 11:00 до 14:00 для детей будет организована выставка спецтехники и патрульного транспорта МЧС и ГИБДД. Во время выставки ребята также смогут изучить правила дорожного движения - для этого развернут специальную площадку.

Изучение ПДД придётся весьма кстати и будет полезно как детям, так и их родителям. За выходные в Тверской области произошло большое количество ДТП, частыми участниками которых становились дети.

Мальчик 13-ти лет попал в аварию на компактном кроссовом мотоцикле "Аполло" в Торжокском районе. Подросток наехал на камень и не смог удержать управление двухколёсной машиной. Его госпитализировали с ушибом позвоночника. Ребёнок шести лет, пассажир машины, получил ушиб грудной клетки при аварии в Вышнем Волочке. Виновник ДТП находился за рулём не имея водительских прав. А в Конаково машина сбила 11-летнего велосипедиста. автомобилист не заметил ребёнка, заезжая во двор дома.

Изучение ПДД - не вся программа Дня защиты детей в Твери. В районных Дворцах культуры 1 июня пройдут самодеятельные концерты и выставки, в библиотеках будут организованы мастер-классы и творческие конкурсы.