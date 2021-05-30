Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 мая 2021 18:24

В ДТП в Вышнем Волочке Тверской области пострадал шестилетний ребёнок

Один из участников аварии не имел водительских прав
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщину с ребёнком доставили в ЦРБ.

Женщину с ребёнком доставили в ЦРБ.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Шестилетний мальчик и женщина 1982 года рождения пострадали в ДТП, произошедшем вечером 30 мая в Вышнем Волочке Тверской области. На 302 километре автотрассы М-10 столкнулись "Рено Логан" и "ВАЗ-2114".

Пострадавшие - пассажиры "Рено". У обоих диагностирован ушиб грудной клетки. Женщина с ребёнком доставлены в больницу.

Как отмечают в областной Госавтоинспекции, ребёнка перевозили в "бустере" на переднем сидении.

Водитель "четырнадцатой" находился за рулём не имея водительских прав. Как сам участник аварии пояснил автоинспекторам, машину он приобрёл совсем недавно - семь дней назад.

ДТП