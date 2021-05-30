В Тверской области 13-летний мальчик на питбайке наехал на камень и попал в ДТП

Ребёнок получил ушиб поясничной части позвоночника. Фото: УГИБДД по Тверской области, Юлия ПЫХАЛОВА

Мальчик 13-ти лет попал в аварию на питбайке "Аполло" (компактном кроссовом мотоцикле) в Тверской области. ДТП произошло в двухстах метрах от деревни Паника Торжокского района.

Подросток наехал на камень и не смог удержать управление двухколёсной машиной. Мотоцикл опрокинулся.

С ушибом поясничного отдела позвоночника ребёнка госпитализировали в Тверь. По информации областной Госавтоинспекции мальчик был в шлеме, документов на мотоцикл при себе не имел.

Подобные питбайки выпускаются как для взрослых, так и для детей и подростков. В зависимости от комплектации, он пригодны для кроссовой или дорожной езды.