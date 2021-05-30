"Потому что в кайф": в Твери во второй раз состоялся Всероссийский полумарафон "ЗаБег"

Всероссийский полумарафон «ЗаБег» состоялся в Твери во второй раз.
Фото: Виктория ТУШКОВА
30 мая 2021 года Тверь во второй раз присоединилась к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег». Стартовали бегуны от стадиона «Химик». Старый мост и ближайшие дороги были перекрыты. Оставив транспорт на соседних улицах, спортсмены стекались на площадь перед стадионом пешком. Некоторые, в качестве разминки, бежали трусцой.
По дороге к месту старта «КП»-Тверь» повстречала двух бегунов. Павел и Мария готовились преодолеть дистанцию в пять километров.
- Тренировались как-то специально перед марафоном?
- Нет, мы просто бегаем – для себя.
-А зачем сегодня бежите?
- Потому что в кайф!
Перед стартом на площади у «Химика» для полумарафонцев организовали разминку с музыкой. Разминались кто во что горазд, главное было – не замёрзнуть. «ЗаБег» стартовал под ярким солнцем, но ветер, как и обещала «КП»-Тверь» в своём прогнозе, был обжигающим.
Мужчины подтягивали шнурки на кроссовках, бегали на месте и разминали мышцы. Девушки, понятное дело, «селфились».
Бегуньи Марина и Дарьяна.
Фото: Виктория ТУШКОВА
- Барышни, чего ждёте от марафона? – интересуемся у двух красавиц, Марины и Дарьяны.
- Ожидание счастья, когда приходишь к финишу и хочется плакать! Люди совершенно разных возрастов бегут этот полумарафон. Радость переполняет, когда видишь тут пожилых людей. Даже инвалиды принимают участие в старте! – поделилась Дарина, которая участвует в «ЗаБеге» уже во второй раз.
Один из бегунов особо привлёк внимание. Во-первых, он был, пожалуй, единственным, кто ожидал старта в маске. А во-вторых, на его футболке красовался красивый круглый номер – 20000.
Полумарафонец со счастливым номером.
Фото: Виктория ТУШКОВА
- Откуда такой счастливый номер, купили?
- Так повезло, - не ведётся на провокацию спортсмен, представившийся Владимиром.
Владимир бежит полумарафон во второй раз, выбрал дистанцию 10 километров. А ещё раньше участвовал в «Гонке героев» - это такой масштабный забег с препятствиями. Несмотря на опыт, сообщает, что на конкретный результат не нацелен, бежит исключительно для себя:
- Для здоровья, чтобы не засидеться.
Перед стартом было весело.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Ровно в 9 утра был дан старт забегу на 5 и 21 километр, пятнадцатью минутами позже отправились покорять дистанцию бегуны, планирующие одолеть 10 километров. Болельщики поддерживали своих спортсменов криками и аплодисментами.
Старт первому забегу дали ровно в 9:00.
Фото: Виктория ТУШКОВА
В этом году на тверской старт «ЗаБега» вышли более тысячи спортсменов, как профессионалов, так и любителей - разных возрастов, разной физической подготовки. Участвовали даже инвалиды-колясочники.
Напомним, что из-за полумарафона сегодня в Твери перекрыт Старый мост и ряд улиц.