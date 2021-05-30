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Происшествия30 мая 2021 20:33

В Тверской области машина сбила 11-летнего велосипедиста

Мальчик получил травму ноги
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Автомобилист не заметил велосипед, поворачивая во двор дома.

Автомобилист не заметил велосипед, поворачивая во двор дома.

Фото: Ольга СУПОНЕВА

11-летнего велосипедиста сбил автомобиль "Шевроле Авео" в Конаково Тверской области. Авария произошла вечером 30 мая. Машина поворачивала во двор дома №1 на улице Ленина, и водитель не заметил мальчика на велосипеде.

По информации Госавтоинспекции региона, водитель был трезв. Юный велосипедист отделался ушибом правой голени.

Сегодня это не первый случай травмирования детей в ДТП. Ранее шестилетний мальчик и женщина 1982 года рождения пострадали в аварии в Вышнем Волочке.

ДТП