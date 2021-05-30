В Тверской области машина сбила 11-летнего велосипедиста

Автомобилист не заметил велосипед, поворачивая во двор дома. Фото: Ольга СУПОНЕВА

11-летнего велосипедиста сбил автомобиль "Шевроле Авео" в Конаково Тверской области. Авария произошла вечером 30 мая. Машина поворачивала во двор дома №1 на улице Ленина, и водитель не заметил мальчика на велосипеде.

По информации Госавтоинспекции региона, водитель был трезв. Юный велосипедист отделался ушибом правой голени.

Сегодня это не первый случай травмирования детей в ДТП. Ранее шестилетний мальчик и женщина 1982 года рождения пострадали в аварии в Вышнем Волочке.