Спасите Мансура: пламя от горящей травы вплотную подбирается к домику авиамедведя из Тверской области

Такой пал травы в «Орешково» опасен и для самолетов, и для авиамедведя Мансура. Фото: FB/ Медвежонок Мансур

Еще пару дней назад в гости к знаменитому авиамедведю Мансуру на аэродром «Орешково», что в Калужской области, приезжал его «папа» Андрей Иванов, пилот, спасший медвежонка от верной гибели и приютивший на маленьком тверском аэродроме. Было солнечно, много играли в вольере, «папа» гладил и осматривал косолапого «сынка». Видео и фото встречи снискали тысячи лайков в соцсетях.

И, вдруг, новое видео: огонь вровень с самолетами и воззвание : «Орешково в огне! А у нас снова пал травы! Этот открытый огонь вчера полыхал на территории аэродрома, то есть прямо под моим пушистым боком! Я медведь большой и сильный, но очень хрупкий, мне в огонь никак нельзя!»

Такой пост от имени Мансура разместила команда аэродрома, на ее попечении не только самолеты, но и мишка. Причём, страдает от удушливой гари межведь не первый год, в прошлом году пожарные спасли его от верной смерти, огонь подошёл прямо к клетке. И вот снова напасть.

«Где-то в Калужской области живут д...лы! Они очень скрытны и хорошо маскируются под здоровых людей. Особенно вопиюще болезнь проявляется весной, когда больное сознание заставляет их брать в руки спички и идти в поля поджигать сухую траву» - команда аэродрома эмоциональна в своих характеристиках поджигателей. И ребят можно понять. Пламя, на фото, действительно, огромно.

Вот такой страшный страшный пожар полыхает рядом с домиком авиамедведя Мансура. Фото: FB/Медвежонок Мансур

Чтобы не случилось непоправимого и авиамедведь не пострадал, всех неравнодушных зовут в Орешково (Колужская область, Воротынск, Аэродромная улица) на субботник 17 апреля. Старт в 10 утра. В программе: сбор камешков со взлётной полосы, прочистка леса вокруг дома Медвежонока Мансура, вырубка лишних кустарников и покраска рулежной разметки.

«Папа» Мансура тверской пилот Андрей Иванов навестил косолапого в минувшие выходные. Фото: FB/ Медвежонок Мансур

Напомним, спасённый тверскими летчиками и выращенный ими же на небольшом аэродроме «Орловка» медведь Мансур ныне живет при аэродроме в Калужской области. Здесь для него создали комфортные условия для проживания - вольер, бассейн, берлога.

Сегодня он - звезда соцсетей, герой публикации и сюжетов сми, успешный маркетолог (игрушки-мишки раскупают «на ура»).

Одно из первых фото малыша Мансура, сделанное его спасителем пилотом Андреем Ивановым. Фото: FB/ Медвежонок Мансур

Частенько в гости к медведю приезжает его «папа» - тверской лётчик Андрей Иванов. Именно он в 2016 году спас осиротевшего медвежонка от верной смерти. Они прекрасно ладят, играют. За такую трогательную заботу о медведе лётчик был награждён в рамках международного конкурса "Мой ласковый и нужный зверь". В народе новую премию уже называют "Лохматым Оскаром".

ВАЖНО

Если заметите пал травы - звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).