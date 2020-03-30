Выращенный в Тверской области авиамедведь Мансур чуть не сгорел в своём вольере

Минувшие выходные выдались тёплыми, но, несмотря на призыв властей остаться дома из-за эпидемии коронавируса, многие несознательные граждане выехали на природу, а некоторые и траву жгли.

В общем, из-за таких несознательных чуть не пострадал в своём вольере на аэродроме Орешково в Калужской области авиамедведь Мансур.

Огонь и близлежащие строения затронул и сухую траву вокруг вольера уничтожил. Косолапому на помощь вовремя пришли пожарные.

- Ребята-пожарные из ПСЧ №63 из Воротынска ещё раз спасибо! - подпись под фото на странице авиамедведя.

На фото видно, как серьезно было положение: пепелище, выжженная земля, пожарные с брандспойтами... и в конце - мишка и спасители «фото на память».

Напомним, спасённый тверскими летчиками и выращенный ими же на небольшом аэродроме «Орловка» медведь Мансур ныне живет при аэродроме в Калужской области. Здесь для него создали комфортные условия для проживания - вольер, бассейн, берлога.

Сегодня он - звезда соцсетей, герой публикации и сюжетов сми, успешный маркетолог (игрушки-мишки раскупают «на ура»).

Частенько в гости к медведю приезжает его «папа» - тверской лётчик Андрей Иванов. Именно он в 2016 году спас осиротевшего медвежонка от верной смерти.

Они прекрасно ладят, играют. За такую трогательную заботу о медведе недавно лётчик был награждён в рамках первого международного конкурса "Мой ласковый и нужный зверь". В народе новую премию уже называют "Лохматым Оскаром".

ВАЖНО

Если заметите пал травы - звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

Пожарные тушат сухую траву у вольера мишки. Фото: страница авиамедведя Мансура в соцсети Facebook