2020-03-30T12:40:11+03:00
Общество

Выращенный в Тверской области авиамедведь Мансур чуть не сгорел в своём вольере

На помощь косолапому пришли пожарные
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Мишка и его спасители-пожарные. Фото: страница авиамедведя Мансура в соцсети FacebookМишка и его спасители-пожарные. Фото: страница авиамедведя Мансура в соцсети Facebook
Изменить размер текста:

Минувшие выходные выдались тёплыми, но, несмотря на призыв властей остаться дома из-за эпидемии коронавируса, многие несознательные граждане выехали на природу, а некоторые и траву жгли.

В общем, из-за таких несознательных чуть не пострадал в своём вольере на аэродроме Орешково в Калужской области авиамедведь Мансур.

Огонь и близлежащие строения затронул и сухую траву вокруг вольера уничтожил. Косолапому на помощь вовремя пришли пожарные.

- Ребята-пожарные из ПСЧ №63 из Воротынска ещё раз спасибо! - подпись под фото на странице авиамедведя.

На фото видно, как серьезно было положение: пепелище, выжженная земля, пожарные с брандспойтами... и в конце - мишка и спасители «фото на память».

Напомним, спасённый тверскими летчиками и выращенный ими же на небольшом аэродроме «Орловка» медведь Мансур ныне живет при аэродроме в Калужской области. Здесь для него создали комфортные условия для проживания - вольер, бассейн, берлога.

Сегодня он - звезда соцсетей, герой публикации и сюжетов сми, успешный маркетолог (игрушки-мишки раскупают «на ура»).

Частенько в гости к медведю приезжает его «папа» - тверской лётчик Андрей Иванов. Именно он в 2016 году спас осиротевшего медвежонка от верной смерти.

Они прекрасно ладят, играют. За такую трогательную заботу о медведе недавно лётчик был награждён в рамках первого международного конкурса "Мой ласковый и нужный зверь". В народе новую премию уже называют "Лохматым Оскаром".

ВАЖНО

Если заметите пал травы - звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

Пожарные тушат сухую траву у вольера мишки. Фото: страница авиамедведя Мансура в соцсети Facebook

Пожарные тушат сухую траву у вольера мишки. Фото: страница авиамедведя Мансура в соцсети Facebook

Мишка и его спасители. Фото: страница авиамедведя Мансура в соцсети Facebook

Мишка и его спасители. Фото: страница авиамедведя Мансура в соцсети Facebook

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Корона вирусу: Оксана Федорова прилетела в Новосибирск на «подпольный» конкурс красоты, который не стали отменять из-за эпидемии
Финал «Красы Новосибирска» обернулся скандалом: его должны были перенести из-за коронавируса, но не стали. Теперь организаторов могут лишить лицензии
"Успешно бороться можно только с чем-то узнаваемым": самарский дизайнер рисует логотипы коронавируса, чтобы его скорее победили
Михаил Головачев уверен, что создание логотипа для коронавируса поможет донести правильную информацию до большинства людей и свести к минимуму страх перед проблемой
Новости 24
С парковки во дворе дома в Конаково Тверской области злоумышленник похитил мопед
Жителям Тверской области указали на признаки интернет-фейков о коронавирусе
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за короавируса: в регионе подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом
В 2020 году многодетным семьям Тверской области выплатили почти 16 млн рублей материнского капитала
В Тверской области пенсионер стал жертвой уличного грабителя
Вертолеты санавиации трижды вылетали в районы Тверской области
Коронавирус в Тверской области: автомобиль-колокольня с мощами и иконами объехал вокруг Твери
У жителя Удомли злоумышленник украл гаражные ворота
В Твери новые автобусы вышли еще на четыре маршрута
В Твери запустили флешмоб, в котором благодарят врачей за работу
Первые поливомоечные машины вышли на работу в Твери
Два парня в Тверской области украли ворота гаража и сдали их в пункт приёма металла
В Ботаническом саду распустились первые в Твери тюльпаны, нарциссы и гиацинты
На 29 марта в Тверской области не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции
Только за сутки жители Тверской области позволили мошенникам снять с банковских карт более 700 000 рублей
Хроники Ржевского мемориала: Установлен венок и надпись у подножия
Ночью в Твери тушили мусорный контейнер и хозпостройку
Мамулино – Энергоремонт: в Твери запускают обновленный 27 маршрут
Часть электричек отменят на участке Москва-Тверь
Из-за пьяного водителя в ДТП пострадало двое человек в Тверской области
Из-за пала травы с 27 марта в Тверской области установлен пожароопасный период
Новых случаев коронавирусной инфекции в Тверской области не выявлено
Крупные супермаркеты Твери почти пустые, продавцы в масках и перчатках