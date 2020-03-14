2020-03-14T21:52:03+03:00
Общество

«Папа» знаменитого авиа-медведя Мансура получил престижную международную награду

Лётчик Андрей Иванов из Тверской области стал победителем в одной из номинаций конкурса «Мой ласковый и нужный зверь»
Алина ПЕТРОВА
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Андрей Иванов с наградой. Фото: страница героя публикации в соцсетиАндрей Иванов с наградой. Фото: страница героя публикации в соцсети
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14 марта в Зеленоградске Калининградской области состоялась церемония награждения победителей первого международного конкурса "Мой ласковый и нужный зверь". В народе новую премию уже называют "Лохматым Оскаром".

Номинации здесь как для для самих четвероногих, которые прославились в Интернете благодаря своей отваге, интеллекту, находчивости и очарованию и для людей, которые поразили общественность неравнодушием и смелостью при защите животных.

В номинации "В ответе за тех.." члены жюри вручили награду за 1 место летчику Андрею Иванову, приютившему в 2016 году осиротевшего медвежонка Мансура на аэродроме Орловка в Зубцовском районе в Тверской области. Медвежонок, благодаря заботе тверских лётчиков, вырос, окреп, стал интернет-звездой. Сейчас он живет на аэродроме в Калужской области.

Андрей Иванов не забыл о своём подопечном, постоянно навещает его и на радость многочисленным поклонникам в соцсетях выкладывает фото с Мансуром. К слову сказать, с медведем он обращается лучше любого профессионального дрессировщика.

В числе прочих призов Андрею вручили бочонок с мёдом - это, очевидно, презент Мансуру.

Многочисленные поклонники мишки и его «папы» уже завалили аккаунты Мансура поздравлениями, мы тоже присоединяемся!

ИСТОЧНИК KP.RU

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