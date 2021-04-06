За последние три года Тверская область уменьшилась на население целого района

Рождаемость в регионе падает, смертность растёт, а тут ещё и коронавирус... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спад рождаемости, рост смертности, снижение иммиграции: Тверская область оказалась на 77-м месте из 85 регионов РФ по темпам роста населения. Рейтинг был составлен по данным официальной статистики за три года: с 2018 по 2020-й.

Исследование провели специалисты агентства «РИА Рейтинг». Аналитики отмечают, что показатели естественного и миграционного движения населения в регионах свидетельствуют о сложной демографической ситуации.

Демографическая ситуация сложная. Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Общая картина: убыль населения выросла в 18 раз

За последние три года (2018-2020) население пошло на убыль в 62 регионах. В том числе и в Тверской области.

Быстрее всех сокращается численность жителей Тамбовской (-3,8%) и Магаданской (-3,5%) областей, Еврейской автономной области (-3,4%).

Почти не изменилось население трёх субъектов РФ. Это Новосибирская область, Бурятия и Татарстан.

Выросла за три года численность населения в 21 российском регионе. Больше всего - в Севастополе (+16,8%), Ингушетии (+5,6%) и Ленинградской области (+4,3%).

Конечно, в первую очередь на ум приходит возросшая смертность и коронавирус. Он ударил сразу по двум фронтам: во-первых, увеличил «привычные» цифры смертности, во-вторых, приостановил миграционные процессы. А учитывая невысокий интерес жителей многих регионов к продолжению рода, в среднем по стране за три года убыль населения выросла в 18 раз.

Тверская область

С 2018 по 2020 год включительно население Тверской области сократилось на 3%. Естественная убыль превысила миграционную в шесть раз: 32,6 тысячи человек (естественная убыль) против 5,4 тысячи человек (миграционная). Цифра естественной убыли сопоставима по численности с потерей целого Бологовского района (33 145 человек).

У нас не только выросла смертность, но и снизилась рождаемость. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Всё это поместило наш регион на 77-ю строчку рейтинга роста населения. Однако в аналогичном исследовании за предыдущую трёхлетку (с 2016 по 2018 год) мы и вообще были на 80-м месте. Тем не менее сказать, что показатели улучшились, никак нельзя. С 2016 по 2018 год население региона сократилось менее существенно - на 2,69%. А значит, на рост позиции в рейтинге повлияло вовсе не улучшение демографии в Тверской области, а её ухудшение в нескольких других регионах.

По данным Тверьстата, которыми хотелось бы дополнить картину, у нас не только выросла смертность, но и снизилась рождаемость. Число умерших за 2020 год превысило число родившихся в 2,3 раза. Естественная убыль за прошлый год составила 13 тысяч человек - это наибольший показатель за последние 12 лет.

А КАК У СОСЕДЕЙ

По сравнению с соседними регионами, за 2018-2020 годы население Тверской области сокращалось быстрее всех. Схожая с нами ситуация (3% убыли) в Смоленской области. Однако этот регион на ступень выше Тверской области в рейтинге. Это обусловлено тем, что на Смоленщине чуть ниже показатели естественной убыли населения.

Московская область – 6-е место, прирост 2,7%;

Ярославская область – 53-е место, убыль 1,9%;

Вологодская область – 60-е место, убыль 2,2%;

Новгородская область – 65-е место, убыль 2,3%;

Псковская область – 68-е место, убыль 2,6%;

Смоленская область – 76-е место, убыль 3%;

Тверская область – 77-е место, убыль 3%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2018 год

население Тверской области – 1 269 636 человек*;

число родившихся на 1000 человек населения – 9,1;

число умерших на 1000 человек населения – 16,8.

2019 год

население Тверской области – 1 260 379 человек*;

число родившихся на 1000 человек населения – 8,4;

число умерших на 1000 человек населения – 16,3.

2020 год

население Тверской области – 1 245 619 человек*;

число родившихся на 1000 человек населения – 8,0;

число умерших на 1000 человек населения – 18,4.

* Данные представлены на 1 января года, следующего за отчётным.