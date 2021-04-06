За последние три года Тверская область уменьшилась на население целого района

Рождаемость в регионе падает, смертность растёт, а тут ещё и коронавирус...
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Спад рождаемости, рост смертности, снижение иммиграции: Тверская область оказалась на 77-м месте из 85 регионов РФ по темпам роста населения. Рейтинг был составлен по данным официальной статистики за три года: с 2018 по 2020-й.
Исследование провели специалисты агентства «РИА Рейтинг». Аналитики отмечают, что показатели естественного и миграционного движения населения в регионах свидетельствуют о сложной демографической ситуации.
Демографическая ситуация сложная.
Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Общая картина: убыль населения выросла в 18 раз
За последние три года (2018-2020) население пошло на убыль в 62 регионах. В том числе и в Тверской области.
Быстрее всех сокращается численность жителей Тамбовской (-3,8%) и Магаданской (-3,5%) областей, Еврейской автономной области (-3,4%).
Почти не изменилось население трёх субъектов РФ. Это Новосибирская область, Бурятия и Татарстан.
Выросла за три года численность населения в 21 российском регионе. Больше всего - в Севастополе (+16,8%), Ингушетии (+5,6%) и Ленинградской области (+4,3%).
Конечно, в первую очередь на ум приходит возросшая смертность и коронавирус. Он ударил сразу по двум фронтам: во-первых, увеличил «привычные» цифры смертности, во-вторых, приостановил миграционные процессы. А учитывая невысокий интерес жителей многих регионов к продолжению рода, в среднем по стране за три года убыль населения выросла в 18 раз.
Тверская область
С 2018 по 2020 год включительно население Тверской области сократилось на 3%. Естественная убыль превысила миграционную в шесть раз: 32,6 тысячи человек (естественная убыль) против 5,4 тысячи человек (миграционная). Цифра естественной убыли сопоставима по численности с потерей целого Бологовского района (33 145 человек).
У нас не только выросла смертность, но и снизилась рождаемость.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Всё это поместило наш регион на 77-ю строчку рейтинга роста населения. Однако в аналогичном исследовании за предыдущую трёхлетку (с 2016 по 2018 год) мы и вообще были на 80-м месте. Тем не менее сказать, что показатели улучшились, никак нельзя. С 2016 по 2018 год население региона сократилось менее существенно - на 2,69%. А значит, на рост позиции в рейтинге повлияло вовсе не улучшение демографии в Тверской области, а её ухудшение в нескольких других регионах.
По данным Тверьстата, которыми хотелось бы дополнить картину, у нас не только выросла смертность, но и снизилась рождаемость. Число умерших за 2020 год превысило число родившихся в 2,3 раза. Естественная убыль за прошлый год составила 13 тысяч человек - это наибольший показатель за последние 12 лет.
А КАК У СОСЕДЕЙ
По сравнению с соседними регионами, за 2018-2020 годы население Тверской области сокращалось быстрее всех. Схожая с нами ситуация (3% убыли) в Смоленской области. Однако этот регион на ступень выше Тверской области в рейтинге. Это обусловлено тем, что на Смоленщине чуть ниже показатели естественной убыли населения.
Московская область – 6-е место, прирост 2,7%;
Ярославская область – 53-е место, убыль 1,9%;
Вологодская область – 60-е место, убыль 2,2%;
Новгородская область – 65-е место, убыль 2,3%;
Псковская область – 68-е место, убыль 2,6%;
Смоленская область – 76-е место, убыль 3%;
Тверская область – 77-е место, убыль 3%.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
2018 год
население Тверской области – 1 269 636 человек*;
число родившихся на 1000 человек населения – 9,1;
число умерших на 1000 человек населения – 16,8.
2019 год
население Тверской области – 1 260 379 человек*;
число родившихся на 1000 человек населения – 8,4;
число умерших на 1000 человек населения – 16,3.
2020 год
население Тверской области – 1 245 619 человек*;
число родившихся на 1000 человек населения – 8,0;
число умерших на 1000 человек населения – 18,4.
* Данные представлены на 1 января года, следующего за отчётным.