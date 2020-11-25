Росстат исследовал: В Тверской области не хотят рожать детей

Колясок на улицах областной столицы становится все меньше. Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Конечно, вряд ли детей стоит рожать лишь для того, чтобы было кому в старости стакан воды подать. Но, какой бы ни была мотивация к появлению в семье ребенка, в прошлом году в Тверской области она существенно снизилась.

По данным Росстата, с января по сентябрь 2020 года в Тверской области родились 7 610 младенцев. Это на 478 ребятишек меньше, чем за тот же период 2019 года. Снижение рождаемости составило 5,9%.

Если отойти от абсолютных цифр, то показатель рождаемости на тысячу населения (коэффициент рождаемости) у нас тоже низкий. С января по сентябрь он составил 8,1 младенца на тысячу населения. Это 70-е место среди 85 российских регионов.

Дело, конечно, житейское, и не каждый год обязан быть урожайным в отношении «цветов жизни». Но тенденция нехорошая. Ежегодное снижение рождаемости, по данным регионального правительства, наблюдается у нас с 2013 года. Сравните: в 2012 году в Тверской области на свет появились 15 545 детей, а в 2019-м уже всего 10 680. Текущий год пока не закончен, но показатели 2019-го нам, очевидно, не догнать.

Ситуацию усугубляют высокие показатели смертности, о чем уже писала «КП»-Тверь». В сравнении с другими субъектами РФ жители Тверской области умирают едва ли не быстрее всех. Коэффициент смертности в 17,6 человека на тысячу (данные с января по сентябрь) поместил наш регион на второе место по смертности в России после Псковской области.

Из позитивного: в минувшем сентябре у нас, как и в большинстве других регионов страны, произошел маленький бэби-бум. Вероятно, сказалось приподнятое предновогоднее настроение будущих мам и пап в канун наступления 2020 года. За сентябрь в Тверской области родились 855 детей. Это на 39 младенцев больше, чем в сентябре 2019-го.

Что ж, остается надеяться, что грядущие новогодние каникулы, проведенные дома, как рекомендуют санитарные врачи, сделают свое дело. И в следующем сентябре в Тверской области на свет появится гораздо больше здоровых толстощеких карапузов.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Среди субъектов ЦФО в этом году детей родилось больше по сравнению с январем-сентябрем 2019-го только в Подмосковье. Тверская область - на 11-м месте по динамике рождаемости (всего в Центральный федеральный округ входит 18 субъектов).

Среди наших ближайших соседей рождаемость в этом году (в сравнении с январем-сентябрем 2019 года) повысилась только в той же Московской области:

Московская область: +11,9%

Вологодская область: -5,6%

Тверская область: -5,9%

Псковская область: -6,0%

Новгородская область: -6,2%

Ярославская область: -8,2%

Смоленская область: -8,9%