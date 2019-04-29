Тверская область на 80-м месте из 85 по темпам роста населения в стране

По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения России составила 146 млн 781 тысячу человек, население Тверской области - 1 млн 269 тысяч 636 человек. За последние три года (с 2016-го по 2018 год) рост рождаемости зафиксирован лишь в 25 регионах, а в целом рождаемость в стране падает.

Приток мигрантов в регионы нашей необъятной родины также сокращается, а отток жителей растёт. Однако пока население страны всё ещё показывает прирост, правда совсем небольшой: 236,02 тысячи человек, или 0,16%. Причём основную долю в этих 0,16% составляет как раз миграционный прирост - такие выводы сделали аналитики РИА «Рейтинг» в своём обзоре демографической ситуации в регионах России.

По итогам исследования специалисты составили рейтинг регионов по демографическому приросту населения за последние три года. Лидерами стали Севастополь (рост на 6,46%), Ингушетия (рост на 5,2%) и Чечня (рост на 4,5%). Москва заняла 12-е место, рост населения в столице составил 2,31%.

На последнем месте списка - Еврейская автономная область, где за три года население сократилось на 3,72%. Чуть выше расположились Магаданская (убыль 3,53%) и Тамбовская (убыль 3,27%) области. В последнюю пятёрку также входят Курганская область (убыль 3,16%) и Коми (убыль 3,1%).

Прямо за ними, на шестом месте от конца списка и на восьмидесятом месте от его начала, обосновалась Тверская область. Население нашего региона за последние три года стало меньше на 2,69%. При этом естественная убыль (разница между смертностью и рождаемостью) у нас в 3,5 раза выше, чем миграционная: 27,38% против 7,71% соответственно.

По сравнению с соседями демографическая ситуация в Верхневолжье самая безрадостная. Но справедливости ради отметим, что во всех ближайших регионах население убывает (даже в Смоленской области, где миграционный прирост компенсируется высокой естественной убылью):

Ярославская область - 45-е место: убыль 0,97% (естественная - 17,01%, миграционная - 4,8%);

Вологодская область - 61-е место: убыль 1,68% (естественная - 9,97%, миграционная - 9,85%);

Смоленская область - 62-е место: убыль 1,69% (естественная - 18,42%, при миграционном приросте в 2,30%);

Новгородская область - 76-е место: убыль 2,50% (естественная - 11,87%, миграционная - 3,44%);

Псковская область - 77-е место: убыль 2,59% (естественная - 14,24%, миграционная - 2,23%).

Исследователи отмечают, что устойчивый рост населения наблюдается в столичных регионах и других экономически развитых субъектах, отличающихся высоким уровнем жизни. Тверской области, судя по всему, до возможности причислить себя к таковым ещё далеко: по данным Тверьстата за январь - февраль 2019 года, на 1607 родившихся пришлось 3454 умерших.