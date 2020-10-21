Росстат: По смертности Тверская область на втором месте в стране

И в ближайшее время население региона будет только сокращаться. Фото: Алексей ФОКИН

С января по август 2020 года коэффициент смертности в Тверской области составил 17,5. То есть на каждую тысячу населения 17,5 человек у нас за этот период умерли. Таковы официальные данные Росстата, опубликовавшего оперативные демографические показатели в РФ и регионах страны.

Общая смертность

В сравнении с другими регионами Тверская область вымирает едва ли не быстрее всех. Коэффициент смертности в 17,5 человек на тысячу населения поставил Верхневолжье на второе место по смертности в России.

Выше смертность за этот период только в соседней Псковской области. Там на каждую тысячу населения умерли 17,6 человек. Другие регионы - лидеры по смертности: Тульская область (3-е место, 17,3 человек на тысячу), Новгородская (4-е место, ровно 17 человек на тысячу) и Владимирская (5-е место, 16,9 человек на тысячу) области. Новгородская область тоже наш сосед, входит в состав Северо-Западного федерального округа. Владимирская и Тульская области, как и Тверская, - в составе ЦФО.

При этом средний по стране показатель смертности на тысячу человек населения - 13,2. Меньше всех смертность в Ингушетии (3,5 человек на тысячу), Ямало-Ненецком автономном округе (5,5 человек на тысячу), Чеченской Республике (5,7 человек на тысячу), Дагестане (5,9 человек на тысячу) и Ханты-Мансийском автономном округе (6,8 человек на тысячу).

Добавим, коэффициент рождаемости у нас при этом ниже среднего по РФ. Для Тверской области он составляет 8,1 на тысячу населения (данные Тверьстата), а в среднем по стране - 9,6 на тысячу населения.

Графика: Росстат.

Смертность от коронавируса

По официальной ковидной статистике, в целом за весь период эпидемии в Тверской области смертность от коронавируса составила 22,8 человек на сто тысяч населения (или 0,228 на тысячу).

Росстат пока не публикует данных об удельном весе смертей от коронавируса в общем числе смертей по регионам страны. Но мы можем посчитать сами.

По данным Тверьстата, с января по август 2020 года в Тверской области умерли в общей сложности 14 628 человек. К 1 сентября в Тверском регионе от коронавируса скончались 195 человек. Значит, в общем числе умерших с января по август 2020 года подтвержденные смерти от коронавируса составляют 1,33%. Оговоримся лишь, что первая смерть от коронавируса была зафиксирована в нашем регионе не в январе, а 26 апреля.

Младенческая смертность

Здесь, к счастью, мы не в лидерах: Тверская область вошла в число 39 регионов страны с показателем ниже среднего по РФ.

С января по август 2020 года коэффициент смертности среди младенцев до одного года составил у нас 4,1 на тысячу детей, родившихся живыми. При этом средний по стране показатель младенческой смертности - 4,4.

Больше всего младенцев до одного года умирает на Чукотке (8,5 на тысячу), в Костромской области (8,2 на тысячу) и Ненецком АО (7,6 на тысячу). Наименьшая младенческая смертность в Чувашии (2,1 на тысячу), Мордовии (2,2 на тысячу) и Коми (2,7 на тысячу).

Тенденции

Население Тверской области стабильно сокращается. Тенденция превышения смертности над рождаемостью сохраняется у нас десятилетиями.

На заседании регионального правительства, посвященном социально-экономическому развитию региона, было озвучено, что численность населения Тверской области с 2008 по 2019 год сократилась с 1 млн 374 тыс. человек до 1 млн 265 тыс. человек, то есть на 109 тысяч человек.

Ожидаемая среднегодовая численность населения в 2020 году - 1 млн 255 тыс. человек. В прогнозах, как консервативном (пессимистичном), так и базовом (разумно оптимистичном), население региона продолжит сокращаться и далее. Базовый прогноз пророчит, что в 2023 году население региона составит 1 млн 231 тысячу человек, консервативный - 1 млн 225 тысяч.