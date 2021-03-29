«Мы были не в адекватном состоянии»: парни, устроившие драку в автобусе в Твери, задержаны полицией и дают показания

«Мы были не в адекватном состоянии»: дебоширы из тверского автобуса задержаны. Фото: принтскрин видео пресс-службы МВД по Тверской области.

29 марта во время разговора со стражами порядка молодые люди, которые 28 марта устроили дебош в автобусе №15 на остановке Спортивный переулок, вели себя уже спокойно. И даже надели защитные маски. Они признались, что употребляли алкоголь прямо в автобусе и вели себя неправильно.

– Мы были, да, не в адекватном состоянии, – констатировал один из правонарушителей.

Видео короткого разговора с парнями снимали сотрудники полиции. Всего в участке оказалось четыре человека в возрасте от 19 до 23 лет.

Парни пояснили, что поводом для драки стало замечание, которое им сделали пассажиры автобуса. Задержанные даже вспомнили, что это происходило на проспекте Чайковского. Свои действия они назвали «дебошем».

Напомним, свидетели выложили в сеть видео, как хулиганы на остановке держали двери остановившегося автобуса, махали в сторону того, кто призывал их к порядку руками и ногами, плевались и матерились. Они пытались ворваться обратно в салон автобуса и начать драку, но, к счастью, им этого не дали сделать.

Уже высыпавшись из автобуса, один из молодчиков с размаху бьёт рукой по боковому окну и стекло разбивается. Второй бьёт ногой по другому окну, но то выдерживает удар.

О произошедшем в дежурную часть сообщил диспетчер автотранспортного предприятия, которому звонил водитель автобуса. Все ролики, снятые очевидцами, а также видео с камер в салоне находятся в распоряжении полиции.

В настоящий момент в МВД решают, что делать с этими «горячими головами». Т.е. решается вопрос о квалификации их действий.