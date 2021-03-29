«Не цепляйтесь к дебоширам – целее будете»: В полиции рассказали, как вести себя в случае драки в общественном транспорте Твери

В полиции рекомендуют не провоцировать нетрезвых пассажиров, чтобы не произошла драка. Фото: принтскрин видео из группы в ВК/News 69.

В случае драки или потасовки в общественном транспорте работают три главных правила: не усугублять конфликт, не лезть на рожон и вызывать полицию.

Напомним, 28 марта днём в автобусе № 15 произошла потасовка с участием нетрезвых молодых людей. По словам очевидцев, которые не только выложили видео в соцсети, но и передали материалы полиции, парни ехали в автобусе и вели себя неподобающим образом.

Они распивали водку и громко ругались матом на весь салон общественного транспорта. На сделанное замечание молодчики ответили агрессивно, а на остановке и вовсе устроили потасовку с руганью, плевками и размахиванием руками и ногами.

В УМВД по Тверской области дали совет, как действовать в таких ситуациях.

Лучше опередить события и позвонить в полицию до того, как употребляющие горячительные напитки граждане, которые едут вместе с вами, полезут драться.

Ведь, согласно части 1 статьи 20.20 КоАП РФ, за распитие алкоголя во всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на остановках или даже автозаправках наступает административная ответственность.

Нарушители должны будут заплатить от 500 до 1500 рублей. И пусть лучше на нарушителя составят протокол полицейские, чем он покалечит вас.

Но если всё-таки началась словесная перепалка, лучше не усугублять ситуацию. Не цепляться к словам и не комментировать поступки подвыпившего человека, чтобы не разжигать конфликт.

– Не провоцировать, а гасить конфликт. И постараться вызвать сотрудников полиции, которые уполномочены прекратить такое правонарушение, – прокомментировала начальник пресс-службы МВД РФ по Тверской области Любовь Чернобаева.

Но если дело дошло до рукоприкладства, то нужно обороняться. Необходимо попросить водителя остановить автобус, чтобы высадить дебоширов. Кто-то параллельно должен звонить в полицию и точно указать место, куда должен приехать наряд ППС.