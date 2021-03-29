Почему стекло в автобусе разбилось от удара по нему рукой пьяного хулигана: «Транспорт Верхневолжья» дал комментарий

От удара хулигана разбилось стекло в автобусе «Транспорта Верхневолжья». Фото: принтскрин видео из группы в ВК/News 69.

В автобусе №15 в Твери 28 марта произошёл конфликт с участием нетрезвых молодых людей, один из дебоширов разбил стекло рукой, в котором образовалась дыра внушительных размеров. А так ли прочен общественный транспорт Твери? Такой вопрос напрашивается сразу после просмотра видео с дракой, а оно стало доступно в соцсетях сразу после инцидента и широко обсуждается горожанами.

Напомним подробности конфликта. В ответ на просьбу прекратить распивать алкоголь и громко материться в салоне неадекватно ведущие себя парни устроили потасовку. На остановке Спортивный переулок они держали двери транспорта, махали руками и ногами и рвались в бой. В заключение один из парней разбил боковое окно автобуса.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

«КП»-Тверь» задалась вопросом – неужели стекло в «синем автобусе» так легко разбить?

В компании «Транспорт Верхневолжья», куда мы обратились за комментарием, пояснили, что в их автобусах используют калёные стёкла, которые легко разбиваются. Таковы технические требования.

– Стекло калёное и его действительно несложно разбить. Того требует техника безопасности, – прокомментировали в пресс-службе регионального транспортного оператора.

Уточним, что закалённое стекло используется в автомобилестроении в связи с тем, что во время аварии его легче «вынести» и выбраться из автобуса, если тот перевернулся.

Как пишут специалисты, работающие с этим материалом, калёное стекло разбивается на меньшее количество частей, чем обычное. К примеру, указывают, что лист закалённого стекла при ударе по нему молоточком весом 75 граммов разлетается на 40 осколков размером 100 на 100 миллиметров или, как минимум, на 160 кусочков с параметрами 50 на 50 миллиметров. Таковы параметры ГОСТа.

Это всё детали. А о том, как вообще вести себя во время конфликта в транспорте, «Комсомолка» уточняла у сотрудников МВД.