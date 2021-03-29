Пили водку, матерились и разбили стекло: в автобусе в Твери произошла массовая драка

В Твери пьяные молодые люди устроили потасовку в салоне автобуса. Фото: принтскрин видео из группы в ВК/News 69.

Днём 28 марта в автобусе №15, который в тот момент ехал по проспекту Чайковского, вспыхнул конфликт. Компанию молодых людей попросили вести себя прилично – перестать пить алкоголь и не материться на весь салон. В ответ молодчики начали проявлять агрессию, а на остановке Спортивный переулок и вовсе устроили потасовку.

В пресс-службе МВД РФ по Тверской области рассказали – всё началось из-за того, что девушка сделала замечание нарушителям общественного спокойствия. Терпеть их пьяные крики и брань у неё уже не было сил.

Тогда молодые люди сказали, что её трогать не будут, а вот сопровождающему мужчине не поздоровится. Так и произошло.

На остановке спутнику барышни вцепились в волосы. И началась потасовка.

Хулиганы держали двери остановившегося автобуса, махали в сторону того, кто призывал их к порядку руками и ногами, плевались и матерились. Несколько пассажиров-мужчин не пустили дебоширов внутрь, чтобы не началось настоящее побоище. Всё происходящее снимали на видео.

Лица неадекватно ведущих себя тверичан хорошо видны на кадрах. Тем более, что они были без масок. В довершении всего, когда хулиганов удалось вытолкать из автобуса, один из них с размаху саданул рукой по окну и разбил стекло (ведь стёкла калёные, чтобы в случае аварии их можно было легко разбить).

К счастью, никто не пострадал. Напоследок один из устроивших дебош ударил по другому стеклу ногой, но оно выдержало.

Автобус отъехал от остановки, где остались задиры. Водитель «Транспорта Верхневолжья» вызвал полицию, он также передал оперативникам все записи с камер видеонаблюдения, работающих в салоне. Кроме того, видео очевидцев разлетелись по соцсетям (в частности, его опубликовали в группу News 69), а в комментариях кто-то даже точно указал имена и фамилии нескольких участников инцидента и предложил им самостоятельно явиться в полицию.

С молодыми людьми уже провели беседу в отделении. Как рассказали стражи порядка, протрезвев, они сразу присмирели.

«КП»-Тверь» также пояснили в областном МВД, как вести себя, когда в транспорте начинается драка или потасовка. Главное – не провоцировать нетрезвых попутчиков, а сразу звонить в правоохранительные органы.