«Водитель действовал по инструкции, сразу вызвал полицию»: про драку в тверском автобусе

В Твери в автобусе молодые люди устроили драку и разбили стекло. Фото: принтскрин видео из группы в ВК/News 69.

Подробности инцидента, произошедшего в автобусе №15 в Твери, сообщили в пресс-службе «Транспорта Верхневолжья». Днём 28 марта компания пьяных молодых людей устроила потасовку в салоне автобуса. Очевидцы выложили видео в сообщество News 69 в соцсетях.

Как уточняют те, кто стал свидетелем неадекватного поведения компании парней, они пили спиртное и громко нецензурно выражались. Пассажиры сделали им замечание, в ответ молодчики начали оскорблять пассажиров.

На остановке Спортивный переулок дебоширы держали двери транспорта руками, махали ногами и руками, плевались, провоцируя людей, которые до этого просили их не орать матом и не пить водку. В итоге, один из разгоряченных парней даже разбил рукой стекло автобуса. Когда его уже вытолкали наружу.

Как сообщают в пресс-службе «Транспорта Верхневолжья», никто из пассажиров не пострадал. Водитель действовал по инструкции, сразу вызвал полицию. На «неадекватов» уже написано заявление.

– «Транспорт Верхневолжья» призывает пассажиров соблюдать порядок и не подвергать угрозе жизнь водителей и других пассажиров, – добавили в отделе по связям с общественностью транспортной компании.