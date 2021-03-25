Игорь Руденя рассказал, что предлагал сделать прививку от коронавируса в Твери послу Ирана

25 марта вечером губернатор Игорь Руденя вновь дал пояснения по актуальным для региона вопросам в прямом эфире. Фото: ПТО

25 марта вечером губернатор Игорь Руденя вновь дал пояснения по актуальным для региона вопросам в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

Начал с темы соцподдержки семей Верхневолжья. Сегодня днем губернатор как раз вручил жилищные сертификаты 21 молодой семье.

- Всего в Тверской области действует порядка 50 мер поддержки семей. Мы повысили возраст для получения поддержки по ипотеке семьям до 35 лет, многодетным родителям - до 40 лет. Прорабатываем дополнительные меры, - отметил в прямом эфире Игорь Руденя.

Не обошлось и без вопроса соцвыплат семьям. Эта функция была передана Центру выплат "Тверская семья" (госучреждение, подконтрольное региональному Минсемьи), там возникли некоторые накладки.

Губернатор подчеркнул - ситуация находится на особом контроле. Для повышения качества работы центра выплат увеличена численность сотрудников, установлен жесткий график выплат.

На этой неделе глава региона принял решение. касающееся ветеранов, участников, детей Великой Отечественной войны. К 9 мая, как и в прошлом году, им будут произведены единовременные выплаты. Поддержку получат более 80 тысяч человек.

Игорь Руденя уделил внимание здравоохранению. Сообщил, что до конца года во взрослой поликлинике Конаковской ЦРБ проведут капремонт, в том же районе в поселке Новозавидовский построят здание для амбулатории вместо сгоревшего.

Губернатор также напомнил о том, что в регионе создана сеть из семи сосудистых центров, а в медцентре имени В.П. Аваева в Твери готовятся открыть первый центр амбулаторной онкологической помощи в городе. Такие же диагностические онкоцентры запланировано создать в Вышнем Волочке, Нелидове, Ржеве, Бежецке и Кимрах.

Говоря о вакцинации, Игорь Руденя призвал не верить фейкам о "Спутнике V" и назвал его лучшей вакциной в мире.

Сообщил, что на сегодняшний день в регионе уже вакцинировалось около 69 тысяч жителей. По словам главы региона, в Верхневолжье наблюдается существенное снижение заболеваемости коронавирусом.

- На текущей неделе поступила еще две партии вакцины "Спутник-V" - 7500 доз, - добавил губернатор.

Игорь Руденя также рассказал, что во время недавнего визита в Тверь посла Ирана в России Казема Джалали предложил ему сделать прививку от коронавируса в нашем городе. Однако, как сообщил губернатор, гость отказался - решил вакцинироваться в Москве.

В прямом эфире речь также зашла о ремонте дорог. Губернатор подчеркнул – и в Твери, и в других муниципалитетах руководители территорий должны нести личную ответственность за состояние автотрасс.

Также Игорь Руденя рассказал о запуске скоростных электропоездов «Ласточка» из Москвы до станции Ржевский мемориал. Уже завтра утром, 26 марта состоится тестовый запуск поезда.

Губернатор отметил, что сейчас недалеко от мемориала строят железнодорожную станцию. Сообщил, что для удобства гостей планируется синхронизировать прибытие поездов и отправку общественных автобусов до Ржевского мемориала.