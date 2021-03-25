В Тверской области 21 молодая семья получила жилищные сертификаты

25 марта губернатор Игорь Руденя в большом зале здания областного правительства вручил сертификаты на приобретение или строительство жилья 21 молодой семье. Фото: ПТО

25 марта губернатор Игорь Руденя в большом зале здания областного правительства вручил сертификаты на приобретение или строительство жилья 21 молодой семье.

- Пусть в ваших новых домах будет как можно больше маленьких детей и звучит детский смех, - пожелал парам при этом глава региона.

Игорь Руденя отметил, в Тверской области активно реализуется комплекс мер по поддержке молодых и многодетных семей.

Вручение жилищных сертификатов - одна из этих мер. Всего в 2021 году их получат 179 молодых семей из 33 муниципалитетов региона. За прошедшие пять лет, по информации от областного правительства, сертификаты получили около 700 молодых семей.

Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса по ипотеке или займе на приобретение жилья либо строительства дома.

Также молодым семьям предусмотрена дополнительная соцвыплата на частичное погашение ипотеки или компенсации собственных затрат на покупку жилья (в случае рождения или усыновления ребенка в течение одного года после приобретения квартиры или дома).

Размер выплаты - до 200 тыс. рублей. При рождении второго ребенка молодые семьи могут получить еще до 300 тыс., а при рождении третьего малыша – до 500 тыс.

С недавнего времени в нашем регионе эти выплаты могут получить родители, возраст одного из которых не превышает 35 лет, а в многодетных семьях - 40. Ранее они полагались лишь семьям, в которых возраст одного из супругов не превышал 25 лет.

Всего сейчас в Тверской области действует около 50 различных направлений поддержки семей.