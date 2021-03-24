Губернатор Игорь Руденя провел в Твери переговоры с послом Ирана Каземом Джалали

Встреча прошла в стенах здания областного правительства. Фото: ПТО

24 марта в правительстве Тверской области состоялась встреча губернатора Игоря Рудени и чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в России Казема Джалали. Также участие в переговорах принял президент Международной светотехнической корпорации «Боос лайтинг групп» Георгий Боос.

Игорь Руденя отметил, что наш регион заинтересован в сотрудничестве с Ираном по самым разным направлениям.

- Мы активно развиваем региональную промышленность, средний и малый бизнес. Одна из задач в экономике - привлечение частных инвестиций. Успешным примером является региональная компания «Светотехника», входящая в «Боос лайтинг групп». Ее экспортный потенциал может быть реализован совместно с Республикой Иран. И это не просто поставки, а создание производства в Иране. Также можем реализовать совместные проекты в машиностроении, нефтегазовой, лесной промышленности, сельском хозяйстве. Укреплению экономических связей будет способствовать сотрудничество в сфере культуры, - прокомментировал губернатор представителям СМИ.

Посол отметил, что на встрече удалось договориться о проведении бизнес-миссий.

Одним из направлений сотрудничества с Ираном назван экспорт продукции деревообработки.

Еще одно направление - поставка оборудования для нефтегазодобычи и нефтепереработки.

Регион также готов поставлять технику для пищевой промышленности.

Георгий Боос сообщил о планах создать площадку «Боос лайтинг групп» в Иране, включить ее в общий технологический цикл корпорации и в тандеме с заводом в Лихославле,

По информации областного правительства, в прошлом году внешнеторговый оборот нашего региона с Ираном вырос более чем в два раза и составил 669,1 тыс. долларов США. При этом экспорт Тверской области в восемь раз превышает импортные поставки из восточной страны.

Казем Джалали. Фото: ПТО