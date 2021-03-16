Получить «детские» и не сойти с ума: В Министерстве демографии Тверской области прокомментировали задержку выплат детских пособий в регионе

В Министерстве демографической политики Тверской области заверили, что ситуация с выплатами пособий на детей в регионе наладится. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Обращения с жалобами на работу Центра выплат "Тверская семья" читатели вот уже не первый день пишут на адреса в соцсетях «КП»-Тверь». Дело в том, что, по словам обратившихся в СМИ родителей, различные детские пособия последние пару месяцев выплачивают не вовремя и с задержками, дозвониться и получить комментарий Центра очень тяжело.

Раньше, выплатами занималась соцзащита и тогда особых проблем не было, а с передачей этих функций в Центр при Министерстве демографической и семейной политики Тверской области начались задержки с выплатами. Такие же претензии содержатся в комментариях под постами в официальной группе Центра в соцсети ВКонтакте.

В ответ на критику работы Центра Министерство демографической и семейной политики Тверской области распространило официальное заявление, в нем, в частности, говорится:

«В настоящее время в Центре выплат «Тверская семья» осуществляет выплаты по 16 мерам поддержки семей с детьми, большинство из которых были переданы в учреждение в январе 2021 года. В связи с техническими сложностями начисление некоторых пособий в этот период происходило «в ручном режиме». Уже в феврале большинству получателей выплаты пришли вовремя. Возникающие в процессе начисления пособий сбои устраняются в индивидуальном порядке. Формируется график выплат, согласно которому будет осуществляться контроль за денежными начислениями. База получателей пособий постоянно актуализируется».

В официальном сообществе Центра в ВК опубликовали пошаговый график предстоящих выплат: «На сегодняшний день, 16 марта, ГКУ «Центр выплат «Тверская семья» перевел получателям:

До пятницы, 19 марта, будет начислена:

- Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка .

До конца месяца будут начислены:

- Ежемесячная выплата на детей от 3-7 лет включительно

- Материнский (семейный) капитал

- Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей

- Проезд беременных женщин, проживающих в сельской местности, в центральную районную больницу».

Также в Министерстве сообщили, что в данный момент занимаются реорганизацией по улучшению работы и внутри Центра. Телефон 8 800 201 22 62 стал многоканальным. Для улучшения качества приема и обработки обращений увеличивается количество операторов. В настоящее время в Центре выплат расширен штат сотрудников, произошли кадровые изменения, имеется ряд вакансий.

Свои вопросы жители региона могут задать также при личном посещении Центра по адресу: 170028 г. Тверь, наб. реки Лазури, д.20, Каб.110. Приемный день среда с 10:00 до 15:00.