В Тверской области в 2021 году отремонтируют поликлинику в городе Конаково

Губернатор в прямом эфире Игорь Руденя ответил на вопрос жительницы Конакова. Фото: Youtube/"Вести Тверь"/скрин

25 марта во время очередного вечернего прямого телеэфира губернатор Игорь Руденя ответил на вопрос жительницы Конакова. Женщину интересовало, планируется ли ремонт поликлиники для взрослых в ее родном городе.

Губернатор сказал, что поликлиника будет отремонтирована.

- Сейчас готовится проектно-сметная документация, постараемся до конца года провести весь необходимый ремонт, это касается и фасадов, и внутренних помещений и обновления оборудования, - сообщил Игорь Руденя.

Кроме того, обязательно будет построено новое здание и для амбулатории в поселке Новозавидовском в том же Конаковском районе. Об этом также объявил глава региона

- Постараемся начать уже в этом году строительство новой амбулатории с учетом количества жителей, - уточнил Игорь Руденя.

Губернатор также напомнил, что в Бежецке и Бологом запланировано строительство новых больниц.