Чтобы никто из браконьеров-убийц лосихи в Тверской области не ушел от ответственности – проконтролируют в Госдуме

Жителей Тверской области обвиняют в том, что они ради потехи голыми руками задушили беременную лосиху. Фото: принтскрин видео.

О том, что шокирующим общественность случаем займутся депутаты Государственной Думы, рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» глава комитета ГД по экологии Владимир Бурматов. Он обозначил, что по поводу резонансного видео уже написаны депутатские запросы. Накануне в сети появилась новость о том, что три жителя Тверской области голыми руками задушили беременную лосиху.

Инцидент получил огласку благодаря зоозащитнику Алексею Седову, который сам выхаживает лосей. Бывший спецназовец, ветеран боевых действий, профессиональный инструктор по выживанию написал о произошедшем в своих соцсетях. Вопиющая жестокость мгновенно привлекла внимание неравнодушных людей и правоохранительных органов.

В настоящий момент снявших живодерское видео допрашивает полиция.

– Сотрудники полиции проводят проверку по факту опубликованного в сети интернет видео, на котором запечатлен факт якобы жестокого обращения с животным. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции личности граждан, запечатленных на видео, установлены. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для разбирательства. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – прокомментировали в пресс-службе УМВД по Тверской области.