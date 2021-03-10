В Твери подозреваемым в убийстве лосихи выдвинули обвинения в незаконной охоте и жестоком обращении с животным

За жестокое убийство лосихи в Тверской области браконьерам предъявлено обвинение. Фото: СУ СК по Тверской области.

Троим жителям Тверской и Ярославской областей предъявили обвинения не только в незаконной охоте, но и в жестоком обращении с животным. Сейчас живодеры, которых подозревают в убийстве 24 февраля беременной лосихи, находятся под стражей. Идет следствие, собирают доказательства.

Напомним, по версии следствия, обвиняемые загнали на снегоходах лосиху в акватории реки Молога вблизи деревни Раменье на границе Тверской и Вологодской областей. Когда животное выбилось из сил, они задушили его голыми руками. Происходящее снимали на видео.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, государству причинен ущерб в 400 тысяч рублей.

До этого, 3 марта, суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте фигурантов дела.

Расследование убийства лосихи взял под контроль лично губернатор Тверской области Игорь Руденя.