Специалисты Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области отправились на выручку троих топтыжек с Вятки

Специалисты Центра спасения медвежат-сирот из Тверской области отправились в Киров, чтобы забрать трех медвежат, оставшихся без матери. Фото: группа в ВК/Центр спасения медвежат-сирот.

Эта грустная история с надеждой на счастливый финал началась в праздник, 8 марта, в 06:00. Именно в это время сотрудники всемирно известного Центра спасения медвежат-сирот, что в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области, загрузили в машину все необходимое и отправились за полторы тысячи километров в Кировскую область, в Киров (в прошлом – Вятка). Наших специалистов по спасению медвежат ждали в Кировском областном Центре по охране животного мира. Точнее, на квартире одного из сотрудников, где временно приютили брошенных медведицей трех полуторамесячных медвежат.

На улице еще темно. В путь отправляются на Toyota с логотипом центра на бортах.

Открывает рассказ об осиротевших медвежатах небольшое видео, на котором будущие хищники больше напоминают щенят и жмутся друг к другу. В кратком пояснении сказано, что во время валки деревьев лесорубы спугнули медведицу, и она оставила детёнышей в берлоге одних.

– Погода хорошая, за бортом -8, мелкий снег, – комментирует на страничке в инстаграме руководитель центра Сергей Пажентов, сын основателя уникального питомника, заслуженного эколога России, доктора биологических наук Валентина Пажетнова.

Сергей Валентинович публикует подробную историю спасения очередных осиротевших топтыжек в соцсетях.

Всю историю спасения медвежат выкладывают в соцсети в режиме онлайн. Фото: Инстаграм/Спасатели медвежат Пажетновы.

В комментариях под постом о поездке за медвежатами в Кировскую область тверичане желают Пажетновым удачи и благодарят за их труд. Одна из пользовательниц резонно замечает, что нужно проверять лес на наличие в нем животных, прежде чем заниматься лесозаготовкой.

Вместе с ним отправился его сын, биолог-охотовед центра Василий Пажетнов.

Тем временем Сергей Пажетнов рассказывает, что за минувшие сутки они проехали Ржевский мемориал Советскому солдату, который был открыт 30 июня 2020 года, а также храм Илии Пророка в Старице, выкладывает кадры поездки.

Затем Пажетновы записали видео, когда ехали в сторону Костромы. До места назначения осталось 800 километров. На улице было -7, шел мелкий снег. Из-за переменчивой погоды и антигололедных средств на дороге авто Пажетнова обросло смерзшейся субстанцией...

Следующая остановка была в городе Шарья Костромской области. 1200 километров биологи преодолели за 16 часов. С рассветом Пажетновы из Шарьи двинулись в Кировскую область.

Медвежата из Кировской области – первые подопечные в 2021 году. Фото: группа в ВК/Центр спасения медвежат-сирот.

Пока тверичане находились в пути к месту временного приюта медвежат, они постоянно поддерживали связь с кировскими специалистами. Дистанционно давали советы. К примеру, по поводу питания. Ведь малыши-медведи выпивают по 20-30 миллилитров молока за один раз. А кормить их нужно регулярно, раз в полчаса предлагать еду, от которой они могут еще и отказаться.

Тем временем на Вятке похолодало до -15. Останься в такой мороз медвежата без присмотра, замерзли бы без вариантов. Их вовремя забрали к себе люди.

Кстати, всего в 2020 году в Центре спасения медвежат-сирот выходили 17 подопечных из разных регионов страны, причем Пажетновы пользуются уникальной методикой, позволяющей выхаживать животных без отвыкания от естественной среды обитания и без привыкания к человеку. В Центр спасения медвежат-сирот приезжают поучиться уму-разуму специалисты со всего мира.

Кстати, вятские медвежата – первые косолапые в 2021 году, которых взяли на «передержку» в Тверскую область. Как только они подрастут и нагуляют жирок, их выпустят на свободу в дикую природу.

К слову, 5 февраля 2021 года о работе Центра спасения медвежат положительно отозвался писатель и блогер Сергей Минаев. В видео на своем ютуб-канале он призвал помочь этому проекту.

Мы будем следить за возвращением Пажетновых уже в компании кировских медвежат.