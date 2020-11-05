Медведи из Центра спасения в Тверской области выпущены на волю

Медведи из Центра спасения медведей-сирот в Тверской области вновь в дикой природе! Фото: группа в соцсетях «Центра спасения медвежат-сирот» – ВК/obrcrussia

Из Центра спасения медвежат-сирот выпустили на волю всех воспитанников, которые были там в 2020 году. Все они по разным причинам лишились мамы-медведицы. Медвежат привезли в Торопецкий район Тверской области из нескольких субъектов Российской Федерации. Косолапых выходили, откормили, и теперь они готовы к зимовке в дикой природе.

Первыми выпустили Моисея, Нелюшку, а также Дашу и Даню, сестру и брата. Их в один день развели по лесам Новгородской области, откуда они родом. Места выпусков подбирали вместе с экспертами природоохранных органов.

Все четыре медведя набрали от 25 до 35 килограммов веса. Они готовы благополучно впасть в зимнюю спячку.

Подопечные в Центре спасения медведей-сирот в Тверской области готовы к самостоятельной жизни. Фото: Фото: группа в соцсетях «Центра спасения медвежат-сирот» – ВК/obrcrussia.

Даша, Даня и Моисей попали в Центр в январе 2020 года, Нелюшка – в апреле. Первых трёх нашли в берлоге, после того, как их покинула мама-медведица, последнюю самку обнаружили близ деревни. Сотрудники Центра подробно рассказали о судьбе мишек.