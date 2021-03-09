Биологи из Центра спасения медвежат-сирот Тверской области поехали спасать трех медвежат в Кировскую область

В прошлом году в Центре прошли адаптацию 17 медвежат Фото: vk.com/obrcrussia

8 марта биологи из Центра спасения медвежат-сирот, что расположен в Торопецком районе Тверской области, собрав все необходимое, отправились в путь за медвежатами из Кировской области.

- К нам обратились за помощью из Кировского областного Центра по охране животного мира, – рассказал в "Инстаграм" руководитель Центра, биолого-охотовед Сергей Пажетнов. - Во время лесозаготовительных работ была вспугнута медведица, в берлоге осталось трое осиротевших медвежат.

Из села Бубоницы проехать предстояло 1500 километров. За первые 16 часов специалисты проехали около 1200 км пути. Утром, 9 марта, после ночевки в городе Шарья в Костромской области биологи двинулись дальше. Проехать им предстоит еще порядка 300-400 км.

- Мы постоянно на связи с Центром, даем советы, - поделился Сергей Пажетнов. - Сейчас с медвежатами все в порядке, едят по 20-30 мл молочной смеси. Надеемся, что с ними все будет в порядке.

В этом году это будут первые воспитанники Центра. А в целом биостанция работает и спасает медвежат уже 25 лет. Косолапых сирот выращивают и готовят к самостоятельной жизни в дикой природе, а затем выпускают в естественную среду обитания и следят за их адаптацией.

В 2020 году в Центре на воспитании оказались сразу 17 медвежат. 16 из них отправились в родные леса, а маленькая медведица Пужа осталась зимовать под присмотром специалистов.