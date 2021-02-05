Автор романа «Духless» Сергей Минаев призывал поддержать Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области

Известный писатель восхитился делом ученых Пажетновых из Тверской области. Фото: стоп-кадр с youtube.com/Сергей Минаев, orphan-bear.org

Телеведущий, блогер, писатель, автор нашумевшего романа «Духless» Сергей Минаев в своем Youtube-канале призвал зрителей поддержать Центр спасения медвежат-сирот ученых Пажетновых, который располагается в Тверской области.

Сразу предупредим, видео-блог Сергея Минаева имеет возрастное ограничение 18+, так как его автор любит использовать непечатную брань, которую, кстати, с недавних пор соцсети должны блокировать. Однако в сообщении о центре Пажетновых от матерных слов Сергей Минаев почти отказался.

- Люди спасают медвежат-сирот, выращивают их и возвращают в природу. Подписывайтесь на их Инстаграм и Youtube-канал. Помогайте этому центру. Мне кажется, что люди делают очень хорошее дело! – сказал писатель.

Однако крепкое словцо в его речи нашлось – для охотников, которые оставляют косолапых сиротами.

- Не люблю я это дело! – обосновал негодование Сергей Минаев и еще раз призвал обратить внимание на Центр спасения медвежат сирот.

Напомним, Центр спасения медвежат работает на биостанции «Чистый лес» в Торопецком районе. Научную работу в Центре ведет семья ученых Пажетновых во главе с заслуженным экологом России, доктором биологических наук и автором уникальной методики взращивания медвежат-сирот Валентином Сергеевичем Пажетновым.

Благодаря его личным разработкам, аналогов которым нет в мире, косолапые становятся полноценными лесными жителями. Их растят так, чтобы медвежата не привыкали к человеку, незаметно обучая всем медвежьим премудростям.

«КП»-Тверь» часто пишет о работе центра Пажетновых. С Валентином Пажетновым дружил легендарный спецкор «Комсомолки» Василий Песков, который не раз бывал на биостанции и отзывался о работе ученого с большим уважением и теплотой.

Медвежат везут к Пажетновым почти со всей России. Как только косолапые сироты достаточно окрепнут и немного повзрослеют, их выпускают на волю – там, где когда-то и подобрали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Валентин Пажетнов: Медведь из Тверской области сумеет построить любую берлогу

«КП»-Тверь» побеседовала с создателем биостанции «Чистый лес» о медведях и людях Далее...