Сотрудники Центра спасения медвежат-сирот забрали из Кировской области трех медвежат

Специалисты Центра спасения медвежат-сирот из Тверской области забрали из Кировской области Бантика, Остапа и Тишу. Фото: Инстаграм/Спасатели медвежат Пажетновы.

9 марта вечером трех медвежат из Кировской области, которые остались без матери-медведицы, забрали специалисты уникального Центра спасения медвежат-сирот, который находится в Торопецком районе Тверской области. На этот раз биологи подробно рассказывают о поездке за новыми питомцами в соцсетях. Сергей и Василий Пажетновы на машине Центра преодолели более 1,6 тысяч километров, чтобы помочь косолапым.

Три медвежонка в Кировской области остались сиротами после того, как медведицу вспугнули во время лесозаготовительных работ. Малышей вовремя нашли в опустевшей берлоге – на улице мороз -18. 1,5-месячных зверят взял к себе в квартиру сотрудник Кировского областного Центра по охране животного мира.

Теперь о медвежатах, прозванных Бантиком, Остапом и Тишей, будут заботиться сотрудники Центра спасения медвежат-сирот из Тверской области. Это их первые воспитанники в 2021 году. За 2020-й всего выходили и отпустили обратно в дикую природу 17 медведей.

Сотрудники Центра спасения медвежат начали кормить топтыжек из Вятки. Фото: Инстаграм/Спасатели медвежат Пажетновы.

Тверские специалисты рассказали, что работать с медведями нужно в специальных перчатках и только молча, чтобы они не привыкали к человеку. Также биологи сняли видео, как пытаются кормить медведей из бутылочки. В пояснении сказано, что медвежата тяжело переходят с молока мамы-медведицы на другое молоко или смесь.

9 марта в 22:56 «спасатели» поместили медвежат в специальный бокс и отправились на машине обратно в Тверскую область. Им предстоит путь в 1681 километр.