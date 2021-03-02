В Тверской области ночью загорелся психоневрологический интернат: погибла женщина

В Тверской области ночью в пожаре в психоневрологическом интернате погибла женщина.

1 марта в 23:48 в дежурную службу МЧС поступил сигнал о возгорании в психоневрологическом интернате в деревне Дергино в Торопецком районе Тверской области. На место незамедлительно выехали пожарные.

Когда в 23:59 спасатели прибыли на место, стало понятно, что горит спальня на первом этаже двухэтажного медучреждения. Площадь пожара составляла 15 метров.

Всего их здания эвакуировали 54 человек. Еще пятерых спасатели из газодымозащитной службы вывели из огня.

Площадь пожара составляла 15 квадратных метров.

Один человек погиб, трое пострадали и находятся в Торопецкой центральной районной больнице. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

В 00:35 пожар ликвидировали. В тушении участвовали 37 человек с 12 единицами техники.

Как уточнили в Следственном комитете, 83-летняя женщина скончалась в машине «скорой» по пути в медицинское учреждение.

Трое человек пострадали, один погиб на пожаре.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев.

Пока нет версий случившегося.

Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Началась доследственная проверка, по ее результатам которой примут процессуальное решение.