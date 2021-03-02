Следователи выясняют обстоятельства гибели 83-летней женщины на пожаре в интернате в Тверской области

В Тверской области следователи проводят доследственную проверку по факту пожара в психоневрологическом интернате с одной погибшей.

В ночь с 1 на 2 марта в психоневрологическом диспансере в деревне Дергино Торопецкого района произошел пожар. В огне пострадали три человека, все они находятся в Торопецкой ЦРБ. Женщина 1938 года рождения погибла. Обстоятельства ее гибели выясняют следователи.

Известно, что пожилая торопчанка скончалась по пути в больницу в машине «скорой». Точные причины смерти установят после медицинской экспертизы.

В настоящее время работники Следственного комитета проводят доследственную проверку. Осмотрели место ЧП, опросили свидетелей. Назначена пожарная экспертиза.

По результатам проверки примут процессуальное решение.