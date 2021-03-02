Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под личный контроль расследование пожара в психоневрологическом интернате

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под контроль расследование пожара с двумя погибшими в психоневрологическом интернате.

Пожар в Торопецком психоневрологическом интернате произошел в ночь с 1 на 2 марта. Два человека пострадали, двое погибли. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил создать комфортные условия для проживающих в учреждении на время ликвидации последствий ЧП.

Было решено разместить пациентов Торопецкого психоневрологического интерната в Нелидовском. Это временная мера.

Напомним, сигнал о пожаре поступил в дежурную часть 1 марта в 23:48. В 00:35 возгорание полностью ликвидировали. На место оперативно прибыла бригада «скорой». Двоим пострадавшим оказали первую помощь, они в госпитализации не нуждаются. Другая женщина получила ожоги первой и второй степени и госпитализирована в Торопецкую ЦРБ. Она скончалась. Другая пострадавшая умерла в машине «скорой». Итого две погибших.